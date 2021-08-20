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  • Шомуродов: «У меня есть проблемы в общении с Моуринью. Я плохо говорю по-итальянски»

Шомуродов: «У меня есть проблемы в общении с Моуринью. Я плохо говорю по-итальянски»

20 августа 2021, 07:58
20

Нападающий «Ромы» Эльдор Шомуродов прокомментировал результат матча 4-го раунда квалификации Лиги конференций с «Трабзонспором» (2:1).

«Я счастлив, потому что мой гол оказался важным для команды. У меня есть проблемы в общении с Моуринью, потому что я плохо говорю по-итальянски, однако на поле мы понимаем друг друга.

Думаю, что смогу сыграться с Абрахамом», – сказал Шомуродов.

  • Узбек отличился в первой же официальной игре в составе «Ромы».
  • Ранее он забивал в двух товарищеских встречах.

Источник: Calciomercato
Лига конференций Рома Шомуродов Эльдор Моуринью Жозе
Комментарии (20)
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Иван Петров 1986
1629436851
Да ты и по русски плохо говоришь.
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Сильвербой
1629437668
Так пусть Маур учит узбекский!
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spartakuz
1629437863
Главное, чтоб понимали и общались на языке футбола. А выучить итальянский язык - дело времени
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vladimir-7
1629437987
Маур тоже по итальянски не говорит, не вижу проблемы у Эльдора, говори смело на английском, Маур прекрасно его знает.
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MaxRnD
1629440368
Пару, тройку лет в этой языковой среде, и указанный барьер исчезнет
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Soccerdealer63
1629442063
Эльдор, если Вы живёте и работаете в Италии, но "...плохо говорите по-итальянски...", то у Вас проблемы в общении вообще, а не проблемы в общении "с Моуриньо"))
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nelli.popova
1629450763
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Venom888
1629450870
Бред, английский международный язык, так пусть оба общаются на нем, вообще не вижу проблемы))) Маур то наверное знает его))
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Psih86
1629456638
Так учи Осёл!!!
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jek718875
1629466331
МАУР скорее выучит узбекский, чем ШОМУР итальянский
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