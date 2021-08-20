Шомуродов: «У меня есть проблемы в общении с Моуринью. Я плохо говорю по-итальянски»

Нападающий «Ромы» Эльдор Шомуродов прокомментировал результат матча 4-го раунда квалификации Лиги конференций с «Трабзонспором» (2:1).

«Я счастлив, потому что мой гол оказался важным для команды. У меня есть проблемы в общении с Моуринью, потому что я плохо говорю по-итальянски, однако на поле мы понимаем друг друга.

Думаю, что смогу сыграться с Абрахамом», – сказал Шомуродов.