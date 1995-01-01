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    Шомуродов: «У меня есть проблемы в общении с Моуринью. Я плохо говорю по-итальянски»

    Нападающий «Ромы» Эльдор Шомуродов прокомментировал результат матча 4-го раунда квалификации Лиги конференций с «Трабзонспором» (2:1).

    «Я счастлив, потому что мой гол оказался важным для команды. У меня есть проблемы в общении с Моуринью, потому что я плохо говорю по-итальянски, однако на поле мы понимаем друг друга.

    Думаю, что смогу сыграться с Абрахамом», – сказал Шомуродов.

    • Узбек отличился в первой же официальной игре в составе «Ромы».
    • Ранее он забивал в двух товарищеских встречах.

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    Источник: Calciomercato

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    Сегодня, 07:58
    Комментарии13
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      Рейтинг: +130

      Soccerdealer63 1 час назад

      Эльдор, если Вы живёте и работаете в Италии, но "...плохо говорите по-итальянски...",
      то у Вас проблемы в общении вообще, а не проблемы в общении "с Моуриньо"))

      0
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      Рейтинг: +46172

      MaxRnD > Soccerdealer63 1 час назад

      Не несите чушь. На ютубе и на сайте Ростова полно роликов о жизни команды, в том числе и Эльдора. Очень спокойный, добрый и порядочный парень. Никаких проблем в коммуникации с людьми у него нет, а вот лингвистические проблемы с русским языком (не говоря уже об Итальянском) просто огромные, ибо далеко не каждому дано быстро осваивать новую языковую среду моментально

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      Рейтинг: +46172

      MaxRnD 2 часа назад

      Пару, тройку лет в этой языковой среде, и указанный барьер исчезнет

      1
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      Рейтинг: +130

      Soccerdealer63 > MaxRnD 1 час назад

      "Языковой барьер" в языковой среде, особенно, если вы заинтересованы и мотивированы, исчезает ... ЗА ПАРУ-ТРОЙКУ НЕДЕЛЬ! И это, даже, БЕЗ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ С ПЕРСОНАЛЬНЫМ ТЬЮТОРОМ))) А с занятиями этот "языковой барьер" убирается за несколько дней)))
      Для ежедневного общения достаточно использовать 200-300 слов))) И МЫ ПРИМЕРНО СТОЛЬКО И НЕ БОЛЬШЕ ИСПОЛЬЗУЕМ НА РУССКОМ У СЕБЯ НА РОДИНЕ!))) Для "специального общения" же (в футболе, на монтаже оборудования, при совместном строительстве и проч...) к этому надо добавить ещё несколько десятков (сотню-две) терминов...ПРЕКРАСНО ЗНАКОМЫХ ВАМ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ)))
      И главное: для ПОНИМАНИЯ НЕ ТРЕБУЕТСЯ ГОВОРИТЬ БЕЗ АКЦЕНТА И/ИЛИ БЕЗ ГРАММАТИЧЕСКИХ ОШИБОК!
      "...за Пару, тройку лет в ...языковой среде..." можно вообще специально не занимаясь языком с учителем, бегло заговорить без акцента с характерными для носителя грамматическими ошибками, обладая просто обычными средними способностями "к изучению языков")))

      0
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      Рейтинг: +46172

      MaxRnD > Soccerdealer63 1 час назад

      Я брал с большим запасом, а также касаемо людей, не желающих проходить какое-либо первоначальное языковое обучение, осваивающих язык просто В БЫТУ и совсем не склонных к полиглотству

      1
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      Рейтинг: +20194

      vladimir-7 2 часа назад

      Маур тоже по итальянски не говорит, не вижу проблемы у Эльдора,
      говори смело на английском, Маур прекрасно его знает.

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      Рейтинг: +1389

      spartakuz 2 часа назад

      Главное, чтоб понимали и общались на языке футбола. А выучить итальянский язык - дело времени

      1
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      Рейтинг: +7206

      Сильвербой 2 часа назад

      Так пусть Маур учит узбекский!

      5
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      Рейтинг: +6549

      Fusballer > Сильвербой 2 часа назад

      Будет себя уютно чувствовать в Москве.

      4
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      Рейтинг: +46172

      MaxRnD > Fusballer 2 часа назад

      Это пять +++++ !

      0
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      Рейтинг: +2552

      Иван Петров 1986 3 часа назад

      Да ты и по русски плохо говоришь.

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      Рейтинг: +1389

      spartakuz > Иван Петров 1986 2 часа назад

      Что лучше: был полезным и результативным на поле или балаболить на русском или итальянском?

      2
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      Рейтинг: +533

      dragoon000320 > Иван Петров 1986 1 час назад

      а это показатель чего то? русский ему уже не нужен и надеюсь не понадобится

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