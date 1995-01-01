Шомуродов: «У меня есть проблемы в общении с Моуринью. Я плохо говорю по-итальянски»

Эльдор, если Вы живёте и работаете в Италии, но "...плохо говорите по-итальянски...",
то у Вас проблемы в общении вообще, а не проблемы в общении "с Моуриньо"))
Нападающий «Ромы» Эльдор Шомуродов прокомментировал результат матча 4-го раунда квалификации Лиги конференций с «Трабзонспором» (2:1).
«Я счастлив, потому что мой гол оказался важным для команды. У меня есть проблемы в общении с Моуринью, потому что я плохо говорю по-итальянски, однако на поле мы понимаем друг друга.
Думаю, что смогу сыграться с Абрахамом», – сказал Шомуродов.
- Узбек отличился в первой же официальной игре в составе «Ромы».
- Ранее он забивал в двух товарищеских встречах.