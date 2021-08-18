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    Матч «Спартак» – «Сочи» смогут посетить до трех тысяч болельщиков

    «Спартак» сообщил, сколько зрителей получат право присутствовать на домашней игре команды против «Сочи».

    «Допустимая Роспотребнадзором максимальная вместимость стадиона остается прежней: мы будем ждать на трибунах до 3 000 болельщиков. Болельщики смогут приобрести не более двух билетов в руки», – говорится в заявлении клуба.

    • Матч состоится 26 августа на «Открытие Банк Арене».
    • Начало – в 18:30 по московскому времени.
    • «Спартак» занимает 10-е место в таблице РПЛ, «Сочи» – 3-е.

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    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 08:53
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +444

      ПалкоВводецъ 2 часа назад

      Сочи классом выше свиней. Вся страна за южан. Гыгыгы

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12519

      paracetamol 2 часа назад

      Сочи вынесет свиней в одну калитку!

      3
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