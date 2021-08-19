Матч «Спартак» – «Сочи» смогут посетить до трех тысяч болельщиков

«Спартак» сообщил, сколько зрителей получат право присутствовать на домашней игре команды против «Сочи».

«Допустимая Роспотребнадзором максимальная вместимость стадиона остается прежней: мы будем ждать на трибунах до 3 000 болельщиков. Болельщики смогут приобрести не более двух билетов в руки», – говорится в заявлении клуба.