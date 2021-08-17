«Аталанта» хочет бесплатно подписать Азмуна в 2022 году

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может продолжить карьеру в «Аталанте».
По информации Eurostavka, итальянский клуб рассчитывает бесплатно подписать игрока следующим летом, когда он станет свободным агентом.
Сам иранец хочет сменить команду до закрытия текущего трансферного окна. Его приоритет – Серия А.
- В новом сезоне Азмун забил 5 голов и сделал 1 ассист в 5 матчах.
- Рыночная стоимость форварда – 25 миллионов евро.
- За «Аталанту» выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.
Источник: Eurostavka
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