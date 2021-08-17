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«Аталанта» хочет бесплатно подписать Азмуна в 2022 году

17 августа 2021, 18:58
12

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может продолжить карьеру в «Аталанте».

По информации Eurostavka, итальянский клуб рассчитывает бесплатно подписать игрока следующим летом, когда он станет свободным агентом.

Сам иранец хочет сменить команду до закрытия текущего трансферного окна. Его приоритет – Серия А.

  • В новом сезоне Азмун забил 5 голов и сделал 1 ассист в 5 матчах.
  • Рыночная стоимость форварда – 25 миллионов евро.
  • За «Аталанту» выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.

Источник: Eurostavka

Сайт о ставках и букмекерских конторах с новостями о футболе и инсайдами. На нем работает журналист Иван Карпов, первым сообщивший о переходе Александра Кокорина в «Спартак».

Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Зенит Аталанта Азмун Сердар
Комментарии (12)
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Алехсбургер.
1629216749
Зенит (в последнее время )может отличаться размеренной подлостью, но в злонамеренной тупости его точно нельзя обвинить.
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sobaka120982
1629217718
А что азмунка не продлит контракт?
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vladimir-7
1629218236
Аталанта, Зенит не против ваших желаний, но халявным клубам показываем известную фигуру из трех пальцев.
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ySS
1629219442
Тогда платить ему придётся больше, чем в гаспроме. Это чревато.
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житель СПб
1629223339
Надо этот вопрос решать в ближайшее время. Либо заключать новый контракт - либо продавать.
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portero
1629223686
итальянцы на халявку хотят, думаю придётся Зениту контракт Азмуну хорошенько увеличить, а то совсем без напов останутся...
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Garrincha58
1629230312
сага про Азмуна и Влашича продолжается уже не первый год взяли бы и обменялись Зенит с ЦСКА
Ответить
zhenia_trofimov
1629235548
Гоpячиe дeвKи xотят oбщeния и сeKcа, нe yпyсти cвoй шaнc----- https://urlz.fr/gjmO
Ответить
paracetamol
1629268159
Хочет-перехочет. Зенит продлит с Азмуном контракт, только и всего!
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zigbert
1629300533
Упускать такого игрока,тем более бесплатно,Зенит не будет. Тут надо действовать решительно и быстро.
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