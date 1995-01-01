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    «Аталанта» хочет бесплатно подписать Азмуна в 2022 году

    Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может продолжить карьеру в «Аталанте».

    По информации Eurostavka, итальянский клуб рассчитывает бесплатно подписать игрока следующим летом, когда он станет свободным агентом.

    Сам иранец хочет сменить команду до закрытия текущего трансферного окна. Его приоритет – Серия А.

    • В новом сезоне Азмун забил 5 голов и сделал 1 ассист в 5 матчах.
    • Рыночная стоимость форварда – 25 миллионов евро.
    • За «Аталанту» выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Eurostavka

    Сайт о ставках и букмекерских конторах с новостями о футболе и инсайдами. На нем работает журналист Иван Карпов, первым сообщивший о переходе Александра Кокорина в «Спартак».

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    Сегодня, 18:58
    Комментарии5
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      Рейтинг: +2520

      ySS 35 минут назад

      Тогда платить ему придётся больше, чем в гаспроме. Это чревато.

      0
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      Рейтинг: +20120

      vladimir-7 55 минут назад

      Аталанта, Зенит не против ваших желаний, но халявным клубам показываем известную фигуру из трех пальцев.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3377

      sobaka120982 1 час назад

      А что азмунка не продлит контракт?

      0
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      Рейтинг: -633

      СуперПАВ9 1 час назад

      Пусть хочет дальше

      0
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      Рейтинг: +3615

      Алехсбургер. 1 час назад

      Зенит (в последнее время )может отличаться размеренной подлостью,
      но в злонамеренной тупости его точно нельзя обвинить.

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