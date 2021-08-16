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  • Лаксальт – о переходе в «Динамо»: «Большой клуб, большие амбиции и новый вызов для меня»

Лаксальт – о переходе в «Динамо»: «Большой клуб, большие амбиции и новый вызов для меня»

16 августа 2021, 11:29
3

Новичок «Динамо» Диего Лаксальт объяснил свой выбор в пользу московского клуба.

«Для меня отсутствие «Динамо» в этом сезоне еврокубков не было проблемой (при выборе клуба). Конечно, я амбициозен и хочу играть в еврокубках. «Динамо» в этом сезоне в них не участвует, но то, как строится клуб и команда, убедило меня, что цели здесь ставятся самые высокие.

Поэтому я и перешeл сюда. (Оказаться в других российских клубах) не получилось по одной простой причине – я отказывался от переходов. Выбирал другие варианты продолжения карьеры.

Они были и сейчас, но динамовское предложение мне понравилось больше всего. Большой клуб, большие амбиции и новый вызов для меня. Я его принял», – сказал уругваец.

  • Контракт Лаксальта с «Динамо» подписан по схеме «3+1».
  • Клуб заплатил за него 3,5 миллиона евро.
  • По информации журналиста Николо Скиры, зарплата игрока в российской команде – 2,5 миллиона евро в год.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Лаксальт Диего
Комментарии (3)
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Cromathaar
1629106127
Ну, пока что Лаксальт хорошо себя показывает. Посмотрим, что будет через полгода.
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