Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: реальное название клуба или нет?
    Тест: реальное название клуба или нет?
    2 Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    3 Тест: угадай футболиста по его родителям
    Тест: угадай футболиста по его родителям

    Лаксальт – о переходе в «Динамо»: «Большой клуб, большие амбиции и новый вызов для меня»

    Новичок «Динамо» Диего Лаксальт объяснил свой выбор в пользу московского клуба.

    «Для меня отсутствие «Динамо» в этом сезоне еврокубков не было проблемой (при выборе клуба). Конечно, я амбициозен и хочу играть в еврокубках. «Динамо» в этом сезоне в них не участвует, но то, как строится клуб и команда, убедило меня, что цели здесь ставятся самые высокие.

    Поэтому я и перешeл сюда. (Оказаться в других российских клубах) не получилось по одной простой причине – я отказывался от переходов. Выбирал другие варианты продолжения карьеры.

    Они были и сейчас, но динамовское предложение мне понравилось больше всего. Большой клуб, большие амбиции и новый вызов для меня. Я его принял», – сказал уругваец.

    • Контракт Лаксальта с «Динамо» подписан по схеме «3+1».
    • Клуб заплатил за него 3,5 миллиона евро.
    • По информации журналиста Николо Скиры, зарплата игрока в российской команде – 2,5 миллиона евро в год.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:29
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    88552
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67228
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru