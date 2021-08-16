Лаксальт – о переходе в «Динамо»: «Большой клуб, большие амбиции и новый вызов для меня»

Новичок «Динамо» Диего Лаксальт объяснил свой выбор в пользу московского клуба.

«Для меня отсутствие «Динамо» в этом сезоне еврокубков не было проблемой (при выборе клуба). Конечно, я амбициозен и хочу играть в еврокубках. «Динамо» в этом сезоне в них не участвует, но то, как строится клуб и команда, убедило меня, что цели здесь ставятся самые высокие.

Поэтому я и перешeл сюда. (Оказаться в других российских клубах) не получилось по одной простой причине – я отказывался от переходов. Выбирал другие варианты продолжения карьеры.

Они были и сейчас, но динамовское предложение мне понравилось больше всего. Большой клуб, большие амбиции и новый вызов для меня. Я его принял», – сказал уругваец.