Лаксальт – о переходе в «Динамо»: «Большой клуб, большие амбиции и новый вызов для меня»

Новичок «Динамо» Диего Лаксальт объяснил свой выбор в пользу московского клуба.
«Для меня отсутствие «Динамо» в этом сезоне еврокубков не было проблемой (при выборе клуба). Конечно, я амбициозен и хочу играть в еврокубках. «Динамо» в этом сезоне в них не участвует, но то, как строится клуб и команда, убедило меня, что цели здесь ставятся самые высокие.
Поэтому я и перешeл сюда. (Оказаться в других российских клубах) не получилось по одной простой причине – я отказывался от переходов. Выбирал другие варианты продолжения карьеры.
Они были и сейчас, но динамовское предложение мне понравилось больше всего. Большой клуб, большие амбиции и новый вызов для меня. Я его принял», – сказал уругваец.
- Контракт Лаксальта с «Динамо» подписан по схеме «3+1».
- Клуб заплатил за него 3,5 миллиона евро.
- По информации журналиста Николо Скиры, зарплата игрока в российской команде – 2,5 миллиона евро в год.
Источник: «Р-Спорт»