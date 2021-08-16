Смолов – после ничьей с «Зенитом»: «Локо» стал сильнее как коллектив, мы не сдаемся до последнего»

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов дал комментарии после матча четвертого тура РПЛ против «Зенита».

Игра завершилась ничьей 1:1.

Московская команда сравняла счет на 90-й минуте.

Гол забил Смолов, реализовавший пенальти.

– У меня двоякое впечатление от матча. Достаточное количество времени играли в большинстве. Нам нужно было стараться забить гол, что логично. Тем более, мы играли дома.

Но пропустили необязательную контратаку, которая привела к пенальти в наши ворота. По тому, как складывалась игра, когда даже проигрывали сопернику вдесятером, хорошо, что удалось сравнять.

– Как в идеале должен был играть «Локомотив»? «Зенит» встал всем составом около своей штрафной. За счeт чего надо было обыгрывать соперника?

– Любая команда, которая играет в меньшинстве, действует более компактно и играет низко, стараясь не пропустить. Когда у одной из команд преимущество в одного игрока – это много.

«Зенит», оставшись в меньшинстве, стал более мобилен и собран. Думаю, что нам надо было пробовать больше через фланги их «вскрывать», с помощью навесов и подач.

– Когда вы шли пробивать пенальти – заранее планировали куда бить или знали, как играет Кержаков?

– На самом деле от себя отталкивался. Потому что мы на тренировках пенальти отрабатываем. Поэтому заранее готовился и знал, куда буду бить.

– У «Локомотива» серия из четырeх матчей в РПЛ, когда команда первой пропускает, но ей удаeтся отыграться. Это характер, воля? Может, вы не обращаете внимания, что уступаете в счeте? Или что-то включается внутри и вы вместе начинаете чувствовать себя мощнее и сильнее?

– Никто не хочет проигрывать. Но вы действительно правы, что раньше, когда «Локомотив» первым пропускал, практически не одерживал волевые победы. На моей памяти был только матч с «Оренбургом», здесь же, когда мы уступали и победили.

Сейчас эти результаты говорят о том, что мы стали сильнее как коллектив. Все бьются друг за друга. Никто не хочет уступать, команда не сдаeтся до последнего.