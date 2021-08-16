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  • Смолов – после ничьей с «Зенитом»: «Локо» стал сильнее как коллектив, мы не сдаемся до последнего»

Смолов – после ничьей с «Зенитом»: «Локо» стал сильнее как коллектив, мы не сдаемся до последнего»

16 августа 2021, 08:38
7

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов дал комментарии после матча четвертого тура РПЛ против «Зенита».

  • Игра завершилась ничьей 1:1.
  • Московская команда сравняла счет на 90-й минуте.
  • Гол забил Смолов, реализовавший пенальти.

У меня двоякое впечатление от матча. Достаточное количество времени играли в большинстве. Нам нужно было стараться забить гол, что логично. Тем более, мы играли дома.

Но пропустили необязательную контратаку, которая привела к пенальти в наши ворота. По тому, как складывалась игра, когда даже проигрывали сопернику вдесятером, хорошо, что удалось сравнять.

– Как в идеале должен был играть «Локомотив»? «Зенит» встал всем составом около своей штрафной. За счeт чего надо было обыгрывать соперника?

– Любая команда, которая играет в меньшинстве, действует более компактно и играет низко, стараясь не пропустить. Когда у одной из команд преимущество в одного игрока – это много.

«Зенит», оставшись в меньшинстве, стал более мобилен и собран. Думаю, что нам надо было пробовать больше через фланги их «вскрывать», с помощью навесов и подач.

– Когда вы шли пробивать пенальти – заранее планировали куда бить или знали, как играет Кержаков?

– На самом деле от себя отталкивался. Потому что мы на тренировках пенальти отрабатываем. Поэтому заранее готовился и знал, куда буду бить.

– У «Локомотива» серия из четырeх матчей в РПЛ, когда команда первой пропускает, но ей удаeтся отыграться. Это характер, воля? Может, вы не обращаете внимания, что уступаете в счeте? Или что-то включается внутри и вы вместе начинаете чувствовать себя мощнее и сильнее?

– Никто не хочет проигрывать. Но вы действительно правы, что раньше, когда «Локомотив» первым пропускал, практически не одерживал волевые победы. На моей памяти был только матч с «Оренбургом», здесь же, когда мы уступали и победили.

Сейчас эти результаты говорят о том, что мы стали сильнее как коллектив. Все бьются друг за друга. Никто не хочет уступать, команда не сдаeтся до последнего.

Источник: Официальный сайт «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Смолов Федор
Комментарии (7)
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alex1951
1629092850
11 против 10 ....и такие пафосные рассуждения..... Послухай ,,Федька-Тату,, ...ну -кась поведый ,за чё тэбя с Испанщины пинка дали?
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ilichkadr
1629094117
"когда даже проигрывали сопернику вдесятером" Вроде Зенит был вдесятером или я что-то путаю? P.S. Федя, проснись нас обокрали!
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paracetamol
1629096648
Смолов – "Мы не сдаемся до последнего, знаем, что судья поможет!"
Ответить
КаДеС
1629096696
Пффф... В полном составе не смогли обыграть меньшинство. А разговаривает так, будто наоборот. Ничья-то с натяжкой. Пенальти то в ворота Зенита можно было бы и не ставить. Штрафной на линии скорее.
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Снег
1629100081
Федюня! Обретай очередную молодость - веди Локомотив вперёд!
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paracetamol
1629104432
Арьегардные бои перед уходом в спасительную нишу ФНЛ?
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Zenit_Zenit
1629136388
Федя жжёт. Как был Локо тупым костоломом, так и остался...
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