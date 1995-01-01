Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    2 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    3 Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?

    Смолов – после ничьей с «Зенитом»: «Локо» стал сильнее как коллектив, мы не сдаемся до последнего»

    Нападающий «Локомотива» Федор Смолов дал комментарии после матча четвертого тура РПЛ против «Зенита».

    • Игра завершилась ничьей 1:1.
    • Московская команда сравняла счет на 90-й минуте.
    • Гол забил Смолов, реализовавший пенальти.

    У меня двоякое впечатление от матча. Достаточное количество времени играли в большинстве. Нам нужно было стараться забить гол, что логично. Тем более, мы играли дома.

    Но пропустили необязательную контратаку, которая привела к пенальти в наши ворота. По тому, как складывалась игра, когда даже проигрывали сопернику вдесятером, хорошо, что удалось сравнять.

    – Как в идеале должен был играть «Локомотив»? «Зенит» встал всем составом около своей штрафной. За счeт чего надо было обыгрывать соперника?

    – Любая команда, которая играет в меньшинстве, действует более компактно и играет низко, стараясь не пропустить. Когда у одной из команд преимущество в одного игрока – это много.

    «Зенит», оставшись в меньшинстве, стал более мобилен и собран. Думаю, что нам надо было пробовать больше через фланги их «вскрывать», с помощью навесов и подач.

    – Когда вы шли пробивать пенальти – заранее планировали куда бить или знали, как играет Кержаков?

    – На самом деле от себя отталкивался. Потому что мы на тренировках пенальти отрабатываем. Поэтому заранее готовился и знал, куда буду бить.

    – У «Локомотива» серия из четырeх матчей в РПЛ, когда команда первой пропускает, но ей удаeтся отыграться. Это характер, воля? Может, вы не обращаете внимания, что уступаете в счeте? Или что-то включается внутри и вы вместе начинаете чувствовать себя мощнее и сильнее?

    – Никто не хочет проигрывать. Но вы действительно правы, что раньше, когда «Локомотив» первым пропускал, практически не одерживал волевые победы. На моей памяти был только матч с «Оренбургом», здесь же, когда мы уступали и победили.

    Сейчас эти результаты говорят о том, что мы стали сильнее как коллектив. Все бьются друг за друга. Никто не хочет уступать, команда не сдаeтся до последнего.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:38
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8358

      Cleaner 33 минуты назад

      Смолов, вы почти ТАЙМ в большинстве играли!!!!!!!!!!!!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +303

      Снег 55 минут назад

      Федюня! Обретай очередную молодость - веди Локомотив вперёд!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +293

      КаДеС 1 час назад

      Пффф... В полном составе не смогли обыграть меньшинство. А разговаривает так, будто наоборот. Ничья-то с натяжкой. Пенальти то в ворота Зенита можно было бы и не ставить. Штрафной на линии скорее.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12431

      paracetamol 1 час назад

      Смолов – "Мы не сдаемся до последнего, знаем, что судья поможет!"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11527

      ilichkadr 2 часа назад

      "когда даже проигрывали сопернику вдесятером"
      Вроде Зенит был вдесятером или я что-то путаю?
      P.S. Федя, проснись нас обокрали!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9505

      alex1951 2 часа назад

      11 против 10 ....и такие пафосные рассуждения.....
      Послухай ,,Федька-Тату,, ...ну -кась поведый ,за чё тэбя с Испанщины пинка дали?

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    88552
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67228
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru