Гвардиола: «Манчестер Юнайтед» раньше выигрывал титулы, потому что тратил деньги больше других»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объяснил былые победы «Манчестер Юнайтед». Он видит причину в деньгах.

«Манчестер Юнайтед» в прошлом брал много титулов, потому что тратил деньги больше других. Помните? «Манчестер Сити» этого делать не мог. Сейчас появились другие клубы: «Челси» Романа Абрамовича, мы с шейхом Мансуром. В чем проблема?» – сказал Гвардиола.