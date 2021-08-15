Гвардиола: «Манчестер Юнайтед» раньше выигрывал титулы, потому что тратил деньги больше других»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объяснил былые победы «Манчестер Юнайтед». Он видит причину в деньгах.
«Манчестер Юнайтед» в прошлом брал много титулов, потому что тратил деньги больше других. Помните? «Манчестер Сити» этого делать не мог. Сейчас появились другие клубы: «Челси» Романа Абрамовича, мы с шейхом Мансуром. В чем проблема?» – сказал Гвардиола.
- Лигу чемпионов «Манчестер Юнайтед» выигрывал трижды.
- АПЛ – 13 раз (последний – сезон-2012/13).
- «Манчестер Сити» взял только 1 еврокубок – Кубок обладателей кубков в 1970 году.
Источник: ВВС