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    Гвардиола: «Манчестер Юнайтед» раньше выигрывал титулы, потому что тратил деньги больше других»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объяснил былые победы «Манчестер Юнайтед». Он видит причину в деньгах.

    «Манчестер Юнайтед» в прошлом брал много титулов, потому что тратил деньги больше других. Помните? «Манчестер Сити» этого делать не мог. Сейчас появились другие клубы: «Челси» Романа Абрамовича, мы с шейхом Мансуром. В чем проблема?» – сказал Гвардиола.

    • Лигу чемпионов «Манчестер Юнайтед» выигрывал трижды.
    • АПЛ – 13 раз (последний – сезон-2012/13).
    • «Манчестер Сити» взял только 1 еврокубок – Кубок обладателей кубков в 1970 году.

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    Источник: ВВС

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    Сегодня, 08:36
    Комментарии9
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      Рейтинг: +8329

      Cleaner 3 минуты назад

      Гвардиола и сам так постоянно делает. Он всегда тренирует команды, которые тратят деньги "больше других"...)))

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      Рейтинг: +2488

      Derzkiy1 37 минут назад

      Бред, галактикос вспомнить, ничего они особо не брали, псж тоже в лч ничего не могут! Свою Барсу бы ещё вспомнил на воспитанниках

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      Рейтинг: +4062

      TOMSON > Derzkiy1 2 минуты назад

      С Вильей, Дани Алвесом, Иброгимовичем и тд. Так то тоже не дёшево

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      Рейтинг: +1285

      Maxi_7 38 минут назад

      Пеп перегрелся что ли?) При Сэре Алексе МЮ считал каждую копейку вплоть до его ухода из команды в 2013м, покупал молодых талантов вроде Роналду, Нани, Андерсона и других за копейки и развивал их, а также растил воспитанников - Бэкхэм, Скоулз, Гигз, Гари Нэвил, Никки Батт, Флэтчер...
      Да, покупали Руни за 37 млн., Ван Нистелроя за 28, Тевеса за 12, Видича за 10, тогда это были немалые деньги, но это были точечные усиления и МЮ мог себе их позволить, т.к. был практически бессменным лидером АПЛ конце 90-х, начале 2000-х и ЗАРАБАТЫВАЛ, а не получал, как некоторые, кучу денег за счет призовых... в отличие от того же Сити сейчас, который целиком и полностью состоит из одних только денег... видать, давит на Пепа то составчик дорогой, обязывает обязательно выигрывать, вот и пытается принизить достижения великого человека...

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      Рейтинг: +2131

      Аристократ Олжик > Maxi_7 10 минут назад

      А теперь переведи суммы тех лет на нынешние, Руни 137 ван Нистелрой 128, Тевес 112 и Видич за 10 лимонов. В чем то, Гвардиола прав

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      Рейтинг: +1425

      Красногорск_Фан 39 минут назад

      Мишки против меда. Если все решают деньги то Гвардиола не нужен. Хватит (ну к примеру, без персональных обид) Мурада Мусаева или Рашида Рахимова.

      0
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      Рейтинг: +12

      lexxei4 41 минуту назад

      При фергюсоне за 27 лет потрачено 790. А гвардиола за 4 года только на защитников 430 потратил

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      Рейтинг: +20063

      vladimir-7 1 час назад

      У вас в АПЛ тратят БОЛЬШИЕ деньги на содержание команды и всей
      структуры клуба, а у нас, спонсоры отдельных команд, тратят ОГРОМНЫЕ деньги на взятки в РФС, РПЛ и отдельно для судейского корпуса.

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      Рейтинг: +594

      talgatnurzhanov2006 1 час назад

      В принципе все верно.

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