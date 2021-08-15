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  • Гвардиола: «Манчестер Юнайтед» раньше выигрывал титулы, потому что тратил деньги больше других»

Гвардиола: «Манчестер Юнайтед» раньше выигрывал титулы, потому что тратил деньги больше других»

15 августа 2021, 08:36
21

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объяснил былые победы «Манчестер Юнайтед». Он видит причину в деньгах.

«Манчестер Юнайтед» в прошлом брал много титулов, потому что тратил деньги больше других. Помните? «Манчестер Сити» этого делать не мог. Сейчас появились другие клубы: «Челси» Романа Абрамовича, мы с шейхом Мансуром. В чем проблема?» – сказал Гвардиола.

  • Лигу чемпионов «Манчестер Юнайтед» выигрывал трижды.
  • АПЛ – 13 раз (последний – сезон-2012/13).
  • «Манчестер Сити» взял только 1 еврокубок – Кубок обладателей кубков в 1970 году.

Источник: ВВС
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Гвардиола Хосеп
Комментарии (21)
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lexxei4
1629010441
При фергюсоне за 27 лет потрачено 790. А гвардиола за 4 года только на защитников 430 потратил
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Красногорск_Фан
1629010568
Мишки против меда. Если все решают деньги то Гвардиола не нужен. Хватит (ну к примеру, без персональных обид) Мурада Мусаева или Рашида Рахимова.
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Maxi_7
1629010618
Пеп перегрелся что ли?) При Сэре Алексе МЮ считал каждую копейку вплоть до его ухода из команды в 2013м, покупал молодых талантов вроде Роналду, Нани, Андерсона и других за копейки и развивал их, а также растил воспитанников - Бэкхэм, Скоулз, Гигз, Гари Нэвил, Никки Батт, Флэтчер... Да, покупали Руни за 37 млн., Ван Нистелроя за 28, Тевеса за 12, Видича за 10, тогда это были немалые деньги, но это были точечные усиления и МЮ мог себе их позволить, т.к. был практически бессменным лидером АПЛ конце 90-х, начале 2000-х и ЗАРАБАТЫВАЛ, а не получал, как некоторые, кучу денег за счет призовых... в отличие от того же Сити сейчас, который целиком и полностью состоит из одних только денег... видать, давит на Пепа то составчик дорогой, обязывает обязательно выигрывать, вот и пытается принизить достижения великого человека...
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житель СПб
1629013266
В общем, так оно и было... И сейчас есть.
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алдан2014
1629014647
У мю был сэр Алекс Фергюссон.
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portero
1629016358
За большие деньги можно купить лучший продукт, в том числе и тренера... да и благосклонность судей иногда...
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Marley Bob
1629020264
Абсолютно основная заслуга в многочисленных победах МЮ-сэр Алекс.сейчас таких тренеров просто нет. скачут,как кузнечики,из клуба в клуб.и без постоянных финансовых влияний в нынешнем футболе нельзя.потому все эти разговоры смысла не имеют.
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Artemka444
1629027816
Чушь несуственная
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Oldtrafford83
1629037518
Пеп ты пьян,иди домой!!! САФ наверное прям поржал когда увидел его интервью)
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Soccerdealer63
1629051613
Похоже, слова Гвардиолы вырваны из какого-то более широкого контекста. Пеп не идиот повторять, как мантру о ценности денег для достижения высших результатов... Это - банальность. Но играют не деньги, а конкретные футболисты. А побеждают не всегда самые дорогие команды. Футбол - это игра, всякое бывает. А деньги - это экономика, математика. Наука точная))) И, если бы победы следовали исключительно из денег, то чемпион становился бы известен на старте турнира)))
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