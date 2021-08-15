ФНЛ. «Торпедо» победило в Хабаровске, «Краснодар-2» обыграл «Волгарь» и другие результаты

«Торпедо» продолжает лидировать в ФНЛ. В очередном туре команда Александра Бородюка оказалась сильнее «СКА-Хабаровска» Сергея Юрана.
«Краснодар-2» переиграл «Волгарь». «Ротор» Дмитрия Хохлова после шести туров имеет только одну победу.
Первенство ФНЛ. 6-й тур
СКА-Хабаровск (Хабаровск) – Торпедо (Москва) – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Енин, 72.
Удаления: Эмерсон, 75 (вторая ж.к.) – нет.
Енисей (Красноярск) – Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Марков, 85.
Удаления: Рукас, 58 (вторая ж.к.); Масловский, 68 (вторая ж.к.) – Щербак, 47 (вторая ж.к.).
КАМАЗ (Набережные Челны) – Металлург (Липецк) – 3:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Янушковский, 10; 2:0 – Янушковский, 51; 3:0 – Гаглоев, 90+4.
Оренбург – Велес (Москва) – 2:1 (2:1)
Голы: 1:0 – Фамейе, 12; 2:0 – Гойкович, 28; 2:1 – Лопатин, 43.
Краснодар-2 (Краснодар) – Волгарь (Астрахань) – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Манелов, 65.
Нефтехимик (Нижнекамск) – Факел (Воронеж) – 3:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Шоркин, 3; 2:0 – Денисов, 45; 3:0 – Емельянов, 80.
Удаления: Галиулин, 68 – нет.
Кубань (Краснодар) – Текстильщик (Иваново) – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Кармаев, 28.
Ротор (Волгоград) – Балтика (Калининград) – 1:1 (0:0)
Голы: 0:1 – Бериашвили, 83 (в свои ворота); 1:1 – Школик, 88.