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    ФНЛ. «Торпедо» победило в Хабаровске, «Краснодар-2» обыграл «Волгарь» и другие результаты

    «Торпедо» продолжает лидировать в ФНЛ. В очередном туре команда Александра Бородюка оказалась сильнее «СКА-Хабаровска» Сергея Юрана.

    «Краснодар-2» переиграл «Волгарь». «Ротор» Дмитрия Хохлова после шести туров имеет только одну победу.

    Первенство ФНЛ. 6-й тур

    СКА-Хабаровск (Хабаровск) – Торпедо (Москва) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Енин, 72.

    Удаления: Эмерсон, 75 (вторая ж.к.) – нет.

    Енисей (Красноярск) – Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Марков, 85.

    Удаления: Рукас, 58 (вторая ж.к.); Масловский, 68 (вторая ж.к.) – Щербак, 47 (вторая ж.к.).

    КАМАЗ (Набережные Челны) – Металлург (Липецк) – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Янушковский, 10; 2:0 – Янушковский, 51; 3:0 – Гаглоев, 90+4.

    Оренбург – Велес (Москва) – 2:1 (2:1)

    Голы: 1:0 – Фамейе, 12; 2:0 – Гойкович, 28; 2:1 – Лопатин, 43.

    Краснодар-2 (Краснодар) – Волгарь (Астрахань) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Манелов, 65.

    Нефтехимик (Нижнекамск) – Факел (Воронеж) – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Шоркин, 3; 2:0 – Денисов, 45; 3:0 – Емельянов, 80.

    Удаления: Галиулин, 68 – нет.

    Кубань (Краснодар) – Текстильщик (Иваново) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Кармаев, 28.

    Ротор (Волгоград) – Балтика (Калининград) – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Бериашвили, 83 (в свои ворота); 1:1 – Школик, 88.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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