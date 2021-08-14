«Ньюкасл» заплатил почти 30 миллионов «Арсеналу» за Уиллока

«Ньюкасл» объявил о переходе полузащитника «Арсенала» Джозефа Уиллока.
По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 29,4 миллиона евро.
21-летний футболист заключил с новым клубом контракт до 30 июня 2027 года.
- Уиллок – воспитанник «Арсенала».
- За основную команду он провел 78 матчей, забил 11 голов и сделал 4 ассиста.
- Во второй половине прошлого сезона хавбек выступал за «Ньюкасл» на правах аренды.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Официальный сайт «Ньюкасла»