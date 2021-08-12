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    Шварц: «Захаряну еще предстоит прогрессировать. Он проводит лишь первый полноценный сезон»

    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о перспективах полузащитника Арсена Захаряна.

    — Появляются разные слухи об интересе европейских клубов к Захаряну. Вы о них слышали?

    — Учитывая тот уровень игры, который Захарян демонстрирует в столь юном возрасте, я не удивлен, что Арсен сейчас находится под прицелом скаутов лучших клубов Европы. Могу вас успокоить, мы очень много общаемся с Арсеном, у меня нет опасений, что он примет решение сейчас уйти из «Динамо».

    — На ваш взгляд, Захарян готов к Бундеслиге?

    — Наверное, мне не совсем уместно отвечать на этот вопрос. Могу сказать лишь то, что Арсену еще предстоит прогрессировать. Ему надо прибавлять в стабильности. Он проводит лишь первый полноценный сезон в карьере, об этом тоже надо помнить.

    — Готов ли Захарян играть в стартовом составе сборной?

    — Главный тренер сборной России присутствовал на матче против ЦСКА, он мог увидеть игру Арсена. Дальше решение принимает только Карпин, я не могу комментировать состав сборной России.

    • Захарян – воспитанник «Динамо».
    • За основную команду провел 16 матчей, забил 4 гола и сделал 6 ассистов.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 4 миллиона евро.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3352

      neim 1 час назад

      Главное, чтобы этому прогрессу ни кто не мешал и не забивал парню голову сладкими посулами.

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