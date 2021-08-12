Шварц: «Захаряну еще предстоит прогрессировать. Он проводит лишь первый полноценный сезон»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о перспективах полузащитника Арсена Захаряна.

— Появляются разные слухи об интересе европейских клубов к Захаряну. Вы о них слышали?

— Учитывая тот уровень игры, который Захарян демонстрирует в столь юном возрасте, я не удивлен, что Арсен сейчас находится под прицелом скаутов лучших клубов Европы. Могу вас успокоить, мы очень много общаемся с Арсеном, у меня нет опасений, что он примет решение сейчас уйти из «Динамо».

— На ваш взгляд, Захарян готов к Бундеслиге?

— Наверное, мне не совсем уместно отвечать на этот вопрос. Могу сказать лишь то, что Арсену еще предстоит прогрессировать. Ему надо прибавлять в стабильности. Он проводит лишь первый полноценный сезон в карьере, об этом тоже надо помнить.

— Готов ли Захарян играть в стартовом составе сборной?

— Главный тренер сборной России присутствовал на матче против ЦСКА, он мог увидеть игру Арсена. Дальше решение принимает только Карпин, я не могу комментировать состав сборной России.