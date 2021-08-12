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  • Шварц: «Захаряну еще предстоит прогрессировать. Он проводит лишь первый полноценный сезон»

Шварц: «Захаряну еще предстоит прогрессировать. Он проводит лишь первый полноценный сезон»

12 августа 2021, 14:58
3

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о перспективах полузащитника Арсена Захаряна.

— Появляются разные слухи об интересе европейских клубов к Захаряну. Вы о них слышали?

— Учитывая тот уровень игры, который Захарян демонстрирует в столь юном возрасте, я не удивлен, что Арсен сейчас находится под прицелом скаутов лучших клубов Европы. Могу вас успокоить, мы очень много общаемся с Арсеном, у меня нет опасений, что он примет решение сейчас уйти из «Динамо».

— На ваш взгляд, Захарян готов к Бундеслиге?

— Наверное, мне не совсем уместно отвечать на этот вопрос. Могу сказать лишь то, что Арсену еще предстоит прогрессировать. Ему надо прибавлять в стабильности. Он проводит лишь первый полноценный сезон в карьере, об этом тоже надо помнить.

— Готов ли Захарян играть в стартовом составе сборной?

— Главный тренер сборной России присутствовал на матче против ЦСКА, он мог увидеть игру Арсена. Дальше решение принимает только Карпин, я не могу комментировать состав сборной России.

  • Захарян – воспитанник «Динамо».
  • За основную команду провел 16 матчей, забил 4 гола и сделал 6 ассистов.
  • Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.
  • Рыночная стоимость игрока – 4 миллиона евро.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Динамо Захарян Арсен Шварц Сандро
Комментарии (3)
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portero
1628778495
Удачи парню!!! Расти в мастерстве, а не гулять по кабакам, как многие у нас начинают и пропадают потом... Очень хочется чтоб у нас вырастали сильные игроки , а не раздолбаи с огромными доходами..
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DOCTOR PENALTY
1628779947
Немец говорит, что Захаряну ещё предстоит прогрессировать. Русский говорит, что Захаряну надо срочно ехать в Европу. Как же поступит армянин?,,,
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