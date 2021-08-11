Месси – о переходе в «ПСЖ»: «Начинаю новый этап в своей жизни»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси высказался о переходе в парижский клуб.

«Начинаю новый этап в своей жизни. У меня есть мотивация и желание продолжать учиться чему-то новому каждый день. Мы будем работать над достижением целей «ПСЖ», – написал Месси в инстаграме.

Месси будет выступать за клуб под 30-м номером.

Зарплата аргентинца составит 35 миллионов евро за сезон с учетом бонусов.

Месси всю карьеру провел в «Барселоне».