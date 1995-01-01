Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    2 Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    3 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?

    Главные новости дня. Месси подписал контракт с «ПСЖ», «Спартак» проиграл «Бенфике» и вылетел в Лигу Европы

    «ПСЖ» объявил о переходе Месси. Он взял 30-й номер.

    «Спартак» проиграл «Бенфике» по сумме двух матчей – 0:4. Москвичи сыграют на групповом этапе Лиги Европы.

    «Спартак» при Витории проиграл 4 из 5 матчей и забил 1 гол с игры.

    Карпин встретился с Дзюбой и другими игроками «Зенита» в Санкт-Петербурге.

    Metaratings: Ларссон попросил «Спартак» увеличить его зарплату в три раза.

    Шалимов – новый главный тренер «Урала».

    ЭСК РФС признал две судейские ошибки в пользу «Зенита» в матче с «Ростовом».

    Неймар – о Месси в «ПСЖ»: «Снова вместе».

    Журналист Мигелес: Симеоне уговаривал Месси перейти в «Атлетико».

    Эриксен может вернуться в «Аякс».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:23
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    88301
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67116
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru