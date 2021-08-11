Главные новости дня. Месси подписал контракт с «ПСЖ», «Спартак» проиграл «Бенфике» и вылетел в Лигу Европы

«ПСЖ» объявил о переходе Месси. Он взял 30-й номер.

«Спартак» проиграл «Бенфике» по сумме двух матчей – 0:4. Москвичи сыграют на групповом этапе Лиги Европы.

«Спартак» при Витории проиграл 4 из 5 матчей и забил 1 гол с игры.

Карпин встретился с Дзюбой и другими игроками «Зенита» в Санкт-Петербурге.

Metaratings: Ларссон попросил «Спартак» увеличить его зарплату в три раза.

Шалимов – новый главный тренер «Урала».

ЭСК РФС признал две судейские ошибки в пользу «Зенита» в матче с «Ростовом».

Неймар – о Месси в «ПСЖ»: «Снова вместе».

Журналист Мигелес: Симеоне уговаривал Месси перейти в «Атлетико».

Эриксен может вернуться в «Аякс».