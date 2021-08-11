Главные новости дня. Месси подписал контракт с «ПСЖ», «Спартак» проиграл «Бенфике» и вылетел в Лигу Европы

«ПСЖ» объявил о переходе Месси. Он взял 30-й номер.
«Спартак» проиграл «Бенфике» по сумме двух матчей – 0:4. Москвичи сыграют на групповом этапе Лиги Европы.
«Спартак» при Витории проиграл 4 из 5 матчей и забил 1 гол с игры.
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Metaratings: Ларссон попросил «Спартак» увеличить его зарплату в три раза.
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Источник: Бомбардир.ру