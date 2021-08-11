Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Главные новости дня. Месси подписал контракт с «ПСЖ», «Спартак» проиграл «Бенфике» и вылетел в Лигу Европы

Главные новости дня. Месси подписал контракт с «ПСЖ», «Спартак» проиграл «Бенфике» и вылетел в Лигу Европы

11 августа 2021, 01:23
2

«ПСЖ» объявил о переходе Месси. Он взял 30-й номер.

«Спартак» проиграл «Бенфике» по сумме двух матчей – 0:4. Москвичи сыграют на групповом этапе Лиги Европы.

«Спартак» при Витории проиграл 4 из 5 матчей и забил 1 гол с игры.

Карпин встретился с Дзюбой и другими игроками «Зенита» в Санкт-Петербурге.

Metaratings: Ларссон попросил «Спартак» увеличить его зарплату в три раза.

Шалимов – новый главный тренер «Урала».

ЭСК РФС признал две судейские ошибки в пользу «Зенита» в матче с «Ростовом».

Неймар – о Месси в «ПСЖ»: «Снова вместе».

Журналист Мигелес: Симеоне уговаривал Месси перейти в «Атлетико».

Эриксен может вернуться в «Аякс».

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
alex1951
1628653364
Бэ (Лис) против Сэ (М) - Португал против Португала. Молодцы против Овец.Лучше ужасный конец,чем ужас без конца.
Ответить
Главные новости
Стала известна реакция Батракова на последние результаты «Локомотива»
18:51
Латышонок – о «Зените»: «Мог остаться и получать деньги, но я не хочу этого»
18:25
2
Талалаев – об игроке «Балтики»: «Был в пяти минутах от обратной замены и большого штрафа»
17:50
2
В «Сосьедаде» отреагировали на эмоциональный поступок Захаряна
17:30
2
Мостовой посоветовал «Локомотиву» тренера, с которым клубу «вылет будет обеспечен»
17:20
4
Игрок «Зенита» перейдет на правах аренды в клуб Лиги чемпионов
17:14
6
РПЛ. «Балтика» без Талалаева победила в Химках «Родину» (3:0)
16:59
10
Николаев проанализировал скандальный пенальти в пользу «Зенита»
16:53
22
Барко не сыграет с «Оренбургом» – известна причина
16:44
3
Захарян закатил истерику в «Реал Сосьедаде»
16:38
8
Все новости
Все новости
Бителло высказался о возможном уходе Тюкавина в «Зенит»
18:41
Бевеев – о «Родине»: «Тут не Испания, а Россия»
18:19
2
АПЛ. «Челси» забил четыре гола «Брайтону» (4:3)
17:57
Главный тренер «Родины» прокомментировал 0:3 с «Балтикой»
17:38
Игрок «Зенита» перейдет на правах аренды в клуб Лиги чемпионов
17:14
6
РПЛ. «Балтика» без Талалаева победила в Химках «Родину» (3:0)
16:59
10
ВидеоОбзор матча «Родина» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
16:56
Николаев проанализировал скандальный пенальти в пользу «Зенита»
16:53
22
Барко не сыграет с «Оренбургом» – известна причина
16:44
3
Захарян закатил истерику в «Реал Сосьедаде»
16:38
8
Мнение бывшего вице-президента ФИФА о скандале с участием «Зенита»
16:28
4
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Оренбург»: 30 августа 2026
16:24
9
Реакция Семина на дебют Батракова за «Галатасарай»
16:23
«Барселона» покупает форварда «Арсенала»
16:14
Раскрыто место жительство Батракова в Стамбуле
16:05
2
Директор «Факела» прокомментировал скандал в матче с «Зенитом»
15:48
3
«Красивый пожар, смотрю с восторгом»: Баринов – о ситуации в «Локомотиве»
15:43
9
Защитник «Галатасарая» описал Батракова тремя словами
15:37
На имя президента РПЛ поступило обращение после скандала в Воронеже
15:32
5
Выявлен московский клуб РПЛ, где «сливают» тренера
15:11
8
Шварц сделал комплимент Галактионову после победы над ним
14:57
1
«Локомотив» увеличил внутренний лимит на легионеров
14:54
2
Стало известно, когда «Локо» вернет Мостового
14:31
6
Агент Батракова ответил, когда Алексей будет игроком старта «Галатасарая»
14:21
Губернатор Федорищев обратился к Кадырову после матча «Ахмат» – «Крылья»
14:06
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+