Журналист Романо: Месси прошел медосмотр для «ПСЖ»

Бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси успешно прошел медосмотр для «ПСЖ».
По информации журналиста Фабрицио Романо, 34-летний аргентинец в ближайшее время прибудет в отель для урегулирования всех технических вопросов, связанных с переходом в «ПСЖ».
- «ПСЖ» уже официально анонсировал переход 34-летнего форварда специальным роликом. На полдень среды клуб запланировал пресс-конференцию.
- Ожидается, что игрок заключит с «ПСЖ» контракт по схеме «2+1» с зарплатой 35 миллионов евро за сезон.
- Месси всю карьеру провел в «Барселоне».
Источник: твиттер Фабрицио Романо