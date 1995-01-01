Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по части имени
    Тест: угадай футболиста по части имени
    2 Тест: угадай футболиста за тыквой
    Тест: угадай футболиста за тыквой
    3 Тест: угадай футболиста по его дому
    Тест: угадай футболиста по его дому

    Журналист Романо: Месси прошел медосмотр для «ПСЖ»

    Бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси успешно прошел медосмотр для «ПСЖ».

    По информации журналиста Фабрицио Романо, 34-летний аргентинец в ближайшее время прибудет в отель для урегулирования всех технических вопросов, связанных с переходом в «ПСЖ».

    • «ПСЖ» уже официально анонсировал переход 34-летнего форварда специальным роликом. На полдень среды клуб запланировал пресс-конференцию.
    • Ожидается, что игрок заключит с «ПСЖ» контракт по схеме «2+1» с зарплатой 35 миллионов евро за сезон.
    • Месси всю карьеру провел в «Барселоне».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Фабрицио Романо

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:28
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    88301
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67116
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru