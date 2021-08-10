Журналист Романо: Месси прошел медосмотр для «ПСЖ»

Бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси успешно прошел медосмотр для «ПСЖ».

По информации журналиста Фабрицио Романо, 34-летний аргентинец в ближайшее время прибудет в отель для урегулирования всех технических вопросов, связанных с переходом в «ПСЖ».