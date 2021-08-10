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    Месси поприветствовал болельщиков «ПСЖ» в футболке с надписью «Париж»

    Нападающий Лионель Месси прилетел в Париж. Соответствующие кадры опубликовал инсайдер Фабрицио Романо.

    На видео аргентинец, одетый в футболку с надписью «Париж», поприветствовал болельщиков, которые пришли его встретить.

    «ПСЖ» уже официально анонсировал переход 34-летнего форварда специальным роликом.

    • Месси всю карьеру провел в «Барселоне».
    • С 1 июля он находится в статусе свободного агента.
    • Ожидается, что игрок заключит с «ПСЖ» контракт по схеме «2+1» с зарплатой 35 миллионов евро за сезон.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Фабрицио Романо

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    Сегодня, 17:07
    Комментарии9
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      Рейтинг: +1651

      Радио1000шумеров 58 минут назад

      А с изнанки на футболке было написано - БАРСЕЛОНА)))

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      Рейтинг: +727

      амани 1 час назад

      теперь РАМОС БУДЕТ ГОВОРИТЬ. МЕССИ ЛУЧШИЙ.....ДАААА ВРЕМЕНА

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      Рейтинг: +7148

      playsh 1 час назад

      Месси,играть ты хуже не станешь,конечно,но вот картавить тебе придётся поучиться.
      Удачи тебе.

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      Рейтинг: +6294

      Fusballer 1 час назад

      В ПСЖ не хватает только одного супер-игрока - Дзюбы.

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      Рейтинг: +948

      САНЁК17 2 часа назад

      Французы приветствовали Месси как бог

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      Рейтинг: +7148

      playsh > САНЁК17 1 час назад

      Первый после бога.

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      Рейтинг: +13845

      Garrincha58 2 часа назад

      да ПСЖ в этом году укрепился как никто и всё даром все кто пришёл все бесплатно думаю они главные претенденты на ЛЧ

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      Рейтинг: +34

      fitt 2 часа назад

      Рамос и Месси в одной команде) кто бы мог подумать

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      Рейтинг: +7148

      playsh > fitt 1 час назад

      Да уж,пути господни неисповедимы.

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