Месси поприветствовал болельщиков «ПСЖ» в футболке с надписью «Париж»

Нападающий Лионель Месси прилетел в Париж. Соответствующие кадры опубликовал инсайдер Фабрицио Романо.

На видео аргентинец, одетый в футболку с надписью «Париж», поприветствовал болельщиков, которые пришли его встретить.

«ПСЖ» уже официально анонсировал переход 34-летнего форварда специальным роликом.

Месси всю карьеру провел в «Барселоне».

С 1 июля он находится в статусе свободного агента.

Ожидается, что игрок заключит с «ПСЖ» контракт по схеме «2+1» с зарплатой 35 миллионов евро за сезон.