Месси поприветствовал болельщиков «ПСЖ» в футболке с надписью «Париж»

Нападающий Лионель Месси прилетел в Париж. Соответствующие кадры опубликовал инсайдер Фабрицио Романо.
На видео аргентинец, одетый в футболку с надписью «Париж», поприветствовал болельщиков, которые пришли его встретить.
«ПСЖ» уже официально анонсировал переход 34-летнего форварда специальным роликом.
- Месси всю карьеру провел в «Барселоне».
- С 1 июля он находится в статусе свободного агента.
- Ожидается, что игрок заключит с «ПСЖ» контракт по схеме «2+1» с зарплатой 35 миллионов евро за сезон.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Твиттер Фабрицио Романо