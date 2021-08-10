Месси поприветствовал болельщиков «ПСЖ» в футболке с надписью «Париж»

А с изнанки на футболке было написано - БАРСЕЛОНА)))
Нападающий Лионель Месси прилетел в Париж. Соответствующие кадры опубликовал инсайдер Фабрицио Романо.
На видео аргентинец, одетый в футболку с надписью «Париж», поприветствовал болельщиков, которые пришли его встретить.
«ПСЖ» уже официально анонсировал переход 34-летнего форварда специальным роликом.
- Месси всю карьеру провел в «Барселоне».
- С 1 июля он находится в статусе свободного агента.
- Ожидается, что игрок заключит с «ПСЖ» контракт по схеме «2+1» с зарплатой 35 миллионов евро за сезон.
Leo Messi with Paris Saint-Germain fans at the airport. Celebration time after official announcement. #PSG #Messi pic.twitter.com/4Zu4V6wS7D— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2021