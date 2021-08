Месси поприветствовал болельщиков «ПСЖ» в футболке с надписью «Париж»

Нападающий Лионель Месси прилетел в Париж. Соответствующие кадры опубликовал инсайдер Фабрицио Романо.

На видео аргентинец, одетый в футболку с надписью «Париж», поприветствовал болельщиков, которые пришли его встретить.

«ПСЖ» уже официально анонсировал переход 34-летнего форварда специальным роликом.

Leo Messi with Paris Saint-Germain fans at the airport. Celebration time after official announcement. #PSG #Messi pic.twitter.com/4Zu4V6wS7D