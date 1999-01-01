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    Журналист Мейнард: Месси находится в Барселоне, переговоры с «ПСЖ» продолжаются

    Бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси пока не прилетал в Париж, о чем сообщалось ранее.

    По информации журналиста Жюльена Мейнарда, аргентинец находится в Барселоне, а его представители ведут переговоры с «ПСЖ».

    Стороны пока не договорились о сотрудничестве, но это может измениться в любой момент, пишет источник.

    • Месси всю карьеру провел в «Барсе».
    • С 1 июля он находится в статусе свободного агента.
    • Ожидается, что футболист заключит с «ПСЖ» контракт по схеме «2+1».

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    Источник: Твиттер Жюльена Мейнарда

    Журналист TF1 и Téléfoot. Аудитория в твиттере - 33 тысячи подписчиков.

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2339

      seth343 10 минут назад

      Что не новость, всё Пиз дёшь.

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