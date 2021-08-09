Журналист Мейнард: Месси находится в Барселоне, переговоры с «ПСЖ» продолжаются

Бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси пока не прилетал в Париж, о чем сообщалось ранее.
По информации журналиста Жюльена Мейнарда, аргентинец находится в Барселоне, а его представители ведут переговоры с «ПСЖ».
Стороны пока не договорились о сотрудничестве, но это может измениться в любой момент, пишет источник.
- Месси всю карьеру провел в «Барсе».
- С 1 июля он находится в статусе свободного агента.
- Ожидается, что футболист заключит с «ПСЖ» контракт по схеме «2+1».
Источник: Твиттер Жюльена Мейнарда
Журналист TF1 и Téléfoot. Аудитория в твиттере - 33 тысячи подписчиков.