Журналист Мейнард: Месси находится в Барселоне, переговоры с «ПСЖ» продолжаются

Бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси пока не прилетал в Париж, о чем сообщалось ранее.

По информации журналиста Жюльена Мейнарда, аргентинец находится в Барселоне, а его представители ведут переговоры с «ПСЖ».

Стороны пока не договорились о сотрудничестве, но это может измениться в любой момент, пишет источник.