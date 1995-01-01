Журналист Скира: Месси прилетел в Париж. Он пройдет медосмотр для «ПСЖ» в ближайшие часы

Экс-нападающий «Барселоны» Лионель Месси продолжит карьеру в «ПСЖ».

По информации журналиста Николо Скиры, 34-летний аргентинец уже прилетел в Париж. В ближайшие часы он пройдет медосмотр для «ПСЖ».

Контракт будет подписан по схеме «2+1».

Месси ранее ушел из «Барселоны», за которую выступал 17 лет.

«ПСЖ» будет платить форварду 50 миллионов евро за сезон, включая бонусы.

«ПСЖ» может представить Месси сегодня. Эйфелева башня не будет задействована в презентации