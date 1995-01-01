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    Журналист Скира: Месси прилетел в Париж. Он пройдет медосмотр для «ПСЖ» в ближайшие часы

    Экс-нападающий «Барселоны» Лионель Месси продолжит карьеру в «ПСЖ».

    По информации журналиста Николо Скиры, 34-летний аргентинец уже прилетел в Париж. В ближайшие часы он пройдет медосмотр для «ПСЖ».

    «ПСЖ» может представить Месси сегодня. Эйфелева башня не будет задействована в презентации

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Николо Скиры

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    Сегодня, 16:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2697

      Питерский князь 1 час назад

      А результаты на трансгердортность он будет проходить.
      Это очень важно!
      =)))
      А то Евросоюзе без этого ни как!
      =)))
      ЗП в зад, в перед?
      =)))

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