Журналист Скира: Месси прилетел в Париж. Он пройдет медосмотр для «ПСЖ» в ближайшие часы

А результаты на трансгердортность он будет проходить.
Это очень важно!
=)))
А то Евросоюзе без этого ни как!
=)))
ЗП в зад, в перед?
=)))
Экс-нападающий «Барселоны» Лионель Месси продолжит карьеру в «ПСЖ».
По информации журналиста Николо Скиры, 34-летний аргентинец уже прилетел в Париж. В ближайшие часы он пройдет медосмотр для «ПСЖ».
- Контракт будет подписан по схеме «2+1».
- Месси ранее ушел из «Барселоны», за которую выступал 17 лет.
- «ПСЖ» будет платить форварду 50 миллионов евро за сезон, включая бонусы.
«ПСЖ» может представить Месси сегодня. Эйфелева башня не будет задействована в презентации
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