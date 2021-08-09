«ПСЖ» может представить Месси сегодня. Эйфелева башня не будет задействована в презентации

Бывший капитан «Барселоны» Лионель Месси близок к переходу в «ПСЖ».
По информации журналиста Canal+ Оливье Талларона, 34-летнего аргентинца могут представить в качестве игрока парижского клуба уже сегодня.
Отмечается, что в презентации Месси не будет задействована Эйфелева башня, как сообщалось на прошлой неделе.
- Контракт будет подписан по схеме «2+1».
- Месси ранее ушел из «Барселоны», за которую выступал 17 лет.
- «ПСЖ» будет платить форварду 50 миллионов евро за сезон, включая бонусы.
Источник: твиттер Оливье Талларона
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