Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    2 Тест: что вам подарят на Новый год?
    Тест: что вам подарят на Новый год?
    3 Тест: какой клуб появился раньше?
    Тест: какой клуб появился раньше?

    «ПСЖ» может представить Месси сегодня. Эйфелева башня не будет задействована в презентации

    Бывший капитан «Барселоны» Лионель Месси близок к переходу в «ПСЖ».

    По информации журналиста Canal+ Оливье Талларона, 34-летнего аргентинца могут представить в качестве игрока парижского клуба уже сегодня.

    Отмечается, что в презентации Месси не будет задействована Эйфелева башня, как сообщалось на прошлой неделе.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Оливье Талларона

    Журналист Canal+ с аудиторией в твиттере 45,7 тысяч подписчиков.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:36
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3331

      FENIX-SL 37 минут назад

      ахахахаха
      забавно видеть как фанаты барселоны переходят в псж
      думая что месси сделал барсу великой командой
      ахахахахахахахах

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +50176

      portero 1 час назад

      Ну вот, не согласовали шоу, может через годик и пожалеете что купили...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13439

      KLIM777 1 час назад

      Нам это совсем не интересно. Мы ждем восстановление телеграм-канала Заремы.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +99

      Soccerdealer63 1 час назад

      Бабло побеждает зло!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +993

      Enter2006 1 час назад

      А парад в КНДР хотя бы сделают?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6274

      Fusballer 1 час назад

      А салют на Луне будет хотя бы?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +529

      99-й 1 час назад

      Не будет задействована Эйфелева башня? Все народ расходимся. Какой в этом смысл...

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    88229
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67112
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru