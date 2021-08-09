«ПСЖ» может представить Месси сегодня. Эйфелева башня не будет задействована в презентации

Бывший капитан «Барселоны» Лионель Месси близок к переходу в «ПСЖ».

По информации журналиста Canal+ Оливье Талларона, 34-летнего аргентинца могут представить в качестве игрока парижского клуба уже сегодня.

Отмечается, что в презентации Месси не будет задействована Эйфелева башня, как сообщалось на прошлой неделе.