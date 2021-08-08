«Я сделал все, чтобы остаться в «Барселоне». Я не хотел уходить». Месси проводит прощальную пресс-конференцию

Нападающий Лионель Месси заверил, что не хотел покидать «Барселону». С ним не продлили контракт.

«Мне очень грустно, потому что я не хотел покидать этот клуб. Я люблю «Барселону» и хотел остаться, мой контракт был готов. Я сделал все, чтобы остаться», – сказал аргентинец на прощальной пресс-конференции.

«ПСЖ» планирует презентовать Месси на следующей неделе.

«ПСЖ» будет платить форварду 50 миллионов евро за сезон, включая бонусы.

Месси выбрал себе 19-й игровой номер.

Месси заплакал на прощальной пресс-конференции в «Барселоне»