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    «Я сделал все, чтобы остаться в «Барселоне». Я не хотел уходить». Месси проводит прощальную пресс-конференцию

    Нападающий Лионель Месси заверил, что не хотел покидать «Барселону». С ним не продлили контракт.

    «Мне очень грустно, потому что я не хотел покидать этот клуб. Я люблю «Барселону» и хотел остаться, мой контракт был готов. Я сделал все, чтобы остаться», – сказал аргентинец на прощальной пресс-конференции.

    • «ПСЖ» планирует презентовать Месси на следующей неделе.
    • «ПСЖ» будет платить форварду 50 миллионов евро за сезон, включая бонусы.
    • Месси выбрал себе 19-й игровой номер.

    Месси заплакал на прощальной пресс-конференции в «Барселоне»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Барселоны»

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    Сегодня, 13:30
    Комментарии9
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      Рейтинг: +387

      сутулая собака и лисы 39 минут назад

      cделал всё, это:
      1. получал 555 лямов зарплаты.
      2. затыкал и выдавливал из команды тренеров.
      3. затыкал и выдавливал из команды игроков.
      затыкал и выдавливал из команды клубных функционеров (даже президента, ха-ха).
      5. исходя из пункта 2, 3 и 4, команда играла последние несколько лет в дворовой футбол (через одного игрока).

      все хлопают и наблюдают, как Месси в одиночку обыгрывает весь состав Леганеса, вот только против ПСЖ, Баварии, Ливерпуля, Ромы (!), Ювентуса, Атлетико гнома даже не видно на поле, он ходит пешком и думает об уходе (скорее о повышении зарплаты после очередной истерики).

      спасибо тебе, Месси, за всё, что ты сделал команде.
      вот только после ухода Хави и Иньесты, Барселона "побеждала" только в номинациях на золотой мячик.

      великий!

      0
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      Рейтинг: +7432

      piligrim1986 39 минут назад

      СДЕЛАЛ ВСЕ, НО ЖАЖДУ БАБЛА НЕ ОДОЛЕЛ)))

      1
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      Рейтинг: +4010

      AtticusFinch 1 час назад

      Сделал всё - но деньги не пахнут)

      0
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      Рейтинг: +5313

      BarStep 1 час назад

      Легенда!
      Феерический игрок!
      Бренд Барсы!
      Жаль, вслед за Роналду Примера потеряла свою привлекательность в конец..

      1
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      Рейтинг: +13794

      Garrincha58 2 часа назад

      играл бы как все за 10 лямов и никто бы тебя не выпернул

      2
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      Рейтинг: +80

      АХА > Garrincha58 2 часа назад

      Так его не могут зарегистрировать даже бесплатно , барсе надо для этого снизить затраты на зарплату . Бан на регистрацию новых игроков

      2
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      Рейтинг: +11345

      ilichkadr 2 часа назад

      Сделал всё окромя уменьшения зарплаты.

      0
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      Рейтинг: +243

      orlovcar > ilichkadr 2 часа назад

      вдвое уменьшил

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      Рейтинг: +11345

      ilichkadr > orlovcar 1 час назад

      Видимо для Барсы и вдвое уменьшил много.

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