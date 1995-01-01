«Я сделал все, чтобы остаться в «Барселоне». Я не хотел уходить». Месси проводит прощальную пресс-конференцию

cделал всё, это:
1. получал 555 лямов зарплаты.
2. затыкал и выдавливал из команды тренеров.
3. затыкал и выдавливал из команды игроков.
затыкал и выдавливал из команды клубных функционеров (даже президента, ха-ха).
5. исходя из пункта 2, 3 и 4, команда играла последние несколько лет в дворовой футбол (через одного игрока).
все хлопают и наблюдают, как Месси в одиночку обыгрывает весь состав Леганеса, вот только против ПСЖ, Баварии, Ливерпуля, Ромы (!), Ювентуса, Атлетико гнома даже не видно на поле, он ходит пешком и думает об уходе (скорее о повышении зарплаты после очередной истерики).
спасибо тебе, Месси, за всё, что ты сделал команде.
вот только после ухода Хави и Иньесты, Барселона "побеждала" только в номинациях на золотой мячик.
великий!
Нападающий Лионель Месси заверил, что не хотел покидать «Барселону». С ним не продлили контракт.
«Мне очень грустно, потому что я не хотел покидать этот клуб. Я люблю «Барселону» и хотел остаться, мой контракт был готов. Я сделал все, чтобы остаться», – сказал аргентинец на прощальной пресс-конференции.
- «ПСЖ» планирует презентовать Месси на следующей неделе.
- «ПСЖ» будет платить форварду 50 миллионов евро за сезон, включая бонусы.
- Месси выбрал себе 19-й игровой номер.
Месси заплакал на прощальной пресс-конференции в «Барселоне»