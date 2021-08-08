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  • «Я сделал все, чтобы остаться в «Барселоне». Я не хотел уходить». Месси проводит прощальную пресс-конференцию

«Я сделал все, чтобы остаться в «Барселоне». Я не хотел уходить». Месси проводит прощальную пресс-конференцию

8 августа 2021, 13:30
14

Нападающий Лионель Месси заверил, что не хотел покидать «Барселону». С ним не продлили контракт.

«Мне очень грустно, потому что я не хотел покидать этот клуб. Я люблю «Барселону» и хотел остаться, мой контракт был готов. Я сделал все, чтобы остаться», – сказал аргентинец на прощальной пресс-конференции.

  • «ПСЖ» планирует презентовать Месси на следующей неделе.
  • «ПСЖ» будет платить форварду 50 миллионов евро за сезон, включая бонусы.
  • Месси выбрал себе 19-й игровой номер.

Месси заплакал на прощальной пресс-конференции в «Барселоне»

Источник: официальный сайт «Барселоны»
Испания. Примера Барселона Месси Лионель
Комментарии (14)
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ilichkadr
1628419566
Сделал всё окромя уменьшения зарплаты.
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Garrincha58
1628419961
играл бы как все за 10 лямов и никто бы тебя не выпернул
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BarStep
1628423017
Легенда! Феерический игрок! Бренд Барсы! Жаль, вслед за Роналду Примера потеряла свою привлекательность в конец..
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ArReal
1628423263
Сделал всё - но деньги не пахнут)
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сутулая собака и лисы
1628424875
cделал всё, это: 1. получал 555 лямов зарплаты. 2. затыкал и выдавливал из команды тренеров. 3. затыкал и выдавливал из команды игроков. затыкал и выдавливал из команды клубных функционеров (даже президента, ха-ха). 5. исходя из пункта 2, 3 и 4, команда играла последние несколько лет в дворовой футбол (через одного игрока). все хлопают и наблюдают, как Месси в одиночку обыгрывает весь состав Леганеса, вот только против ПСЖ, Бавария, Ливерпуль, Рома (!), Ювентус гнома даже не видно было на поле, он ходит пешком и думает об уходе. спасибо тебе, Месси, за всё, что ты сделал команде. вот только после ухода Хави и Иньесты, Барселона "побеждала" только в номинациях на золотой мячик. великий!
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piligrim1986
1628424941
СДЕЛАЛ ВСЕ, НО ЖАЖДУ БАБЛА НЕ ОДОЛЕЛ)))
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BRO_football
1628429336
Что ты сделал? Готов был работать бесплатно или хотя бы просил понижение зарплаты? Сомневаюсь...
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