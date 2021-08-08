Месси заплакал на прощальной пресс-конференции в «Барселоне»

для меня Барселона, больше чем моя жизнь, она мне как семья.
но 40 лямов в год (к моему миллиардному капиталу), это 40 лямов в год.
*плачет*.
Нападающий Лионель Месси не сдержал слез на прощальной пресс-конференции в «Барселоне». Она проходит на стадионе «Камп Ноу».
С аргентинцем не стали продлевать контракт. Футболист продолжит карьеру в «ПСЖ».
- «ПСЖ» планирует презентовать Месси на следующей неделе.
- «ПСЖ» будет платить форварду 50 миллионов евро за сезон, включая бонусы.
- Месси выбрал себе 19-й игровой номер.
Что-то больно стало pic.twitter.com/08gNNG9yvz— Андрей Панков (@andreypankovvv) August 8, 2021
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