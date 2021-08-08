Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    2 Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    3 Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?

    Месси заплакал на прощальной пресс-конференции в «Барселоне»

    Нападающий Лионель Месси не сдержал слез на прощальной пресс-конференции в «Барселоне». Она проходит на стадионе «Камп Ноу».

    С аргентинцем не стали продлевать контракт. Футболист продолжит карьеру в «ПСЖ».

    • «ПСЖ» планирует презентовать Месси на следующей неделе.
    • «ПСЖ» будет платить форварду 50 миллионов евро за сезон, включая бонусы.
    • Месси выбрал себе 19-й игровой номер.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Барселоны»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:20
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +387

      сутулая собака и лисы 37 минут назад

      для меня Барселона, больше чем моя жизнь, она мне как семья.
      но 40 лямов в год (к моему миллиардному капиталу), это 40 лямов в год.

      *плачет*.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      Tempos 37 минут назад

      Что ни новость про Месси, так сразу "мог бы бесплатно сыграть"... да хоть за банку пива, все равно не смогли бы его подписать из-за лимита на зарплат... на данный момент даже без Месси с ведомости надо скинуть миллионов 25-30, чтоб новых игроков подписать... Было инфо, что после снижения зарплаты на 50 процентов, Месси согласился снизить где то еще процентов на 20... но сейчас даже минус 100 процентов не помогло бы... могли бы продолить контракт в свое время...до истечения срока...почему не продлили - вот это другой вопрос...щепетильный...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +387

      сутулая собака и лисы > Tempos 32 минуты назад

      если игрок получает 0, то лимит на зарплаты его не касается.
      так что нет, Гном просто не хотел этого.

      по поводу снижения зарплаты, после его 555 лямов в зарплатой ведомости за последние года, он настолько расщедрился, что по итогу в ПСЖ будет получать еще меньше.

      то есть, *****, даже в ситуации кризиса в Барселоне, он всё равно с каталонцев требовал больше, чем ему платили бы другие команды.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +111

      Shinra 39 минут назад

      Я бы тоже заплакал, если б мне такие бабки не заплатили :(

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4010

      AtticusFinch 1 час назад

      Тот самый случай, когда ты плачешь из-за 10 млн, когда у тебя в кармане миллиард))А Вы бы расплакались, если бы у вас на сбер книжке было сто тыщ рублей и вы потеряли штуку в трамвае?)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3459

      Алехсбургер. 1 час назад

      Да не в деньгах дело...
      Жизнь прошла ,да из дома выгнали..

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3318

      FENIX-SL > Алехсбургер. 34 минуты назад

      ага)
      давай еще скажи как все глоры Месси:
      ОН СДЕЛАЛ БАРСЕЛОНУ ВЕЛИКОЙ
      А С НИМ ТАК ПОСТУПИЛИ

      ахахахахахахахах
      до Месси о Барселоне думали видимо как о Хетафе или Уэске

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +50113

      portero 2 часа назад

      Теперь в два раза меньше будет получать, расстроился. Плюс новая команда, а там своих звезд хватает...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3318

      FENIX-SL 2 часа назад

      плачет из-за денег получается
      мог бы и бесплатно доиграть пару сезонов и закончить карьеру
      а так испоганил все переходом в мешок

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13794

      Garrincha58 > FENIX-SL 2 часа назад

      бесплатно конечно это не правильно но 10-ку мог попросить

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3318

      FENIX-SL > Garrincha58 1 час назад

      ну формально это бесплатно, да))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    88202
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67112
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru