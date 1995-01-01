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    «Манчестер Юнайтед» готов отдать Марсьяля в аренду в «Интер», но с обязательством выкупа

    «Манчестер Юнайтед» не против отпустить в другой клуб форварда Антони Марсьяля. На него претендует «Интер».

    Англичане готовы отдать француза в аренду, но требуют от миланцев обязательства выкупа.

    • Манчестерцы купили Марсьяля у «Монако» в 2015 году за 50 миллионов фунтов стерлингов и намерены вернуть не менее 50 процентов этой суммы.
    • Марсьяль в минувшей кампании отличился 7 голами и 9 результативными передачами в 36 матчах.
    • И «Интер», и «Манчестер Юнайтед» выступят в группе Лиги чемпионов.

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    Источник: твиттер Transfer News

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