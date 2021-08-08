«Манчестер Юнайтед» готов отдать Марсьяля в аренду в «Интер», но с обязательством выкупа

«Манчестер Юнайтед» не против отпустить в другой клуб форварда Антони Марсьяля. На него претендует «Интер».
Англичане готовы отдать француза в аренду, но требуют от миланцев обязательства выкупа.
- Манчестерцы купили Марсьяля у «Монако» в 2015 году за 50 миллионов фунтов стерлингов и намерены вернуть не менее 50 процентов этой суммы.
- Марсьяль в минувшей кампании отличился 7 голами и 9 результативными передачами в 36 матчах.
- И «Интер», и «Манчестер Юнайтед» выступят в группе Лиги чемпионов.
Источник: твиттер Transfer News
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