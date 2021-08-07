Семак: «Не катастрофично, что Дзюба не забивает»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался после матча третьего тура РПЛ против «Краснодара» (3:2). Он уделил внимание форварду Артему Дзюбе.

«То, что Артeм не забивает – не катастрофично. Голы добавляют игрокам уверенности, особенно форвардам, но по игре могу сказать, что стараются все. Понятно, что есть ошибки, над ними нужно работать, но по сути все футболисты вносят посильный вклад. Кто-то делает это сегодня, кто-то – завтра. Сейчас одни лидеры, потом другие игроки понесут это бремя», – сказал Семак.