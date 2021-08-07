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    Семак: «Не катастрофично, что Дзюба не забивает»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался после матча третьего тура РПЛ против «Краснодара» (3:2). Он уделил внимание форварду Артему Дзюбе.

    «То, что Артeм не забивает – не катастрофично. Голы добавляют игрокам уверенности, особенно форвардам, но по игре могу сказать, что стараются все. Понятно, что есть ошибки, над ними нужно работать, но по сути все футболисты вносят посильный вклад. Кто-то делает это сегодня, кто-то – завтра. Сейчас одни лидеры, потом другие игроки понесут это бремя», – сказал Семак.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • У команды 16 матчей без поражений.
    • Дзюба – лучший бомбардир прошлого сезона РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 21:36
    Комментарии4
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      Рейтинг: +50094

      portero 11 минут назад

      Сережа а зачем ты этот труп на поле держишь.
      Дело не в том что он не забивает... он в принципе не играет, только мешает. 15 минут в конце игры и он так же будет ползать, но на уставшего соперника хоть забьёт...

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      Рейтинг: +3063

      neveldomha 12 минут назад

      Он не только не забивает. Он прыгнуть на 10 см не способен. Отмененный гол со штрафного это его косяк. Надо Артёму качество игры, как то до качества своего языка поднимать. А то какое то странное возвращение в позитив получается. Сегодня была худшая его игра в этом году.

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      Рейтинг: +3573

      Semenycch 13 минут назад

      Абсолютно верный подход. Весь сезон пройти на пике формы никому в мировом футболе не удалось и не кому не удастся. Такова физиология человека. И в команде сейчас кто один лидер, через месяц - другой и так далее.

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      Рейтинг: +4641

      Ганнибал Лектор 22 минуты назад

      Если уйдет Азмун, то все пойдет по песде. Онанюба только в карманном бильярде спец

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