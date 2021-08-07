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Семак: «Не катастрофично, что Дзюба не забивает»

7 августа 2021, 21:36
8

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался после матча третьего тура РПЛ против «Краснодара» (3:2). Он уделил внимание форварду Артему Дзюбе.

«То, что Артeм не забивает – не катастрофично. Голы добавляют игрокам уверенности, особенно форвардам, но по игре могу сказать, что стараются все. Понятно, что есть ошибки, над ними нужно работать, но по сути все футболисты вносят посильный вклад. Кто-то делает это сегодня, кто-то – завтра. Сейчас одни лидеры, потом другие игроки понесут это бремя», – сказал Семак.

  • «Зенит» лидирует в РПЛ.
  • У команды 16 матчей без поражений.
  • Дзюба – лучший бомбардир прошлого сезона РПЛ.

Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Семак Сергей
Комментарии (8)
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Ганнибал Лектор
1628362637
Если уйдет Азмун, то все пойдет по песде. Онанюба только в карманном бильярде спец
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neveldomha
1628363230
Он не только не забивает. Он прыгнуть на 10 см не способен. Отмененный гол со штрафного это его косяк. Надо Артёму качество игры, как то до качества своего языка поднимать. А то какое то странное возвращение в позитив получается. Сегодня была худшая его игра в этом году.
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portero
1628363299
Сережа а зачем ты этот труп на поле держишь. Дело не в том что он не забивает... он в принципе не играет, только мешает. 15 минут в конце игры и он так же будет ползать, но на уставшего соперника хоть забьёт...
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TERMIK2142
1628364123
Он же защитник, конечно не кретично))) Чабан усатый того же мнения был)))
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polt
1628364272
Дзюба выдохся в начале сезона, на скамейку его - пусть отдохнет, подумает как дальше жить. Замена вроде появилась - Клаудиньо.
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Hektor 84
1628370764
Вообще то он нападающий и это его работа забивать голы
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paracetamol
1628403009
Семак: «Не катастрофично, что Дзюба не забивает, катастрофично, что он за это миллионы евров получает!»
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