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    Бувач: «Макаров обладает менталитетом победителя»

    Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач объяснил покупку полузащитника Дениса Макарова. «Рубин» получил за него 7,5 миллиона евро.

    «Нам очень импонирует стиль игры Дениса. Убеждены, что он обладает менталитетом победителя и точно поможет нам стать сильнее. Макаров уже играет на очень высоком уровне, он действительно хорош, но если продолжит упорно трудиться, то вырастет в футболиста топ-уровня», – сказал Бувач.

    • Стороны заключили 5-летний контракт.
    • За полтора сезона в «Рубине» Макаров забил 11 голов и сделал 1 ассист в 40 матчах.
    • «Динамо», в отличие от «Рубина», в еврокубках не выступает.

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    Источник: официальный сайт «Динамо»

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    Сегодня, 19:52
    Комментарии2
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      Рейтинг: +13776

      Garrincha58 1 час назад

      а что он выигрывал???

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6226

      Fusballer > Garrincha58 1 час назад

      Победитель Первенства ПФЛ (группа «Урал-Поволжье»): 2018/19

      0
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