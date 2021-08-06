Макаров – о переходе в «Динамо»: «Это новый вызов, который мотивирует двигаться вперeд и расти»

Новичок «Динамо» Денис Макаров прокомментировал свой переход из «Рубина» в московский клуб.
«Когда пришло предложение «Динамо», решил для себя, что это новый вызов, который мотивирует двигаться вперeд и расти.
Надеюсь и верю, что всe получится, и я буду приносить большую пользу «Динамо», – сказал Макаров.
- Сумма трансфера – 7,5 миллиона евро.
- Стороны заключили пятилетний контракт.
- За полтора сезона в «Рубине» Макаров забил 11 голов и сделал 1 ассист в 40 матчах.
Источник: Официальный сайт «Динамо»