Макаров – о переходе в «Динамо»: «Это новый вызов, который мотивирует двигаться вперeд и расти»

Новичок «Динамо» Денис Макаров прокомментировал свой переход из «Рубина» в московский клуб.

«Когда пришло предложение «Динамо», решил для себя, что это новый вызов, который мотивирует двигаться вперeд и расти.

Надеюсь и верю, что всe получится, и я буду приносить большую пользу «Динамо», – сказал Макаров.