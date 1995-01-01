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    Макаров – о переходе в «Динамо»: «Это новый вызов, который мотивирует двигаться вперeд и расти»

    Новичок «Динамо» Денис Макаров прокомментировал свой переход из «Рубина» в московский клуб.

    «Когда пришло предложение «Динамо», решил для себя, что это новый вызов, который мотивирует двигаться вперeд и расти.

    Надеюсь и верю, что всe получится, и я буду приносить большую пользу «Динамо», – сказал Макаров.

    • Сумма трансфера – 7,5 миллиона евро.
    • Стороны заключили пятилетний контракт.
    • За полтора сезона в «Рубине» Макаров забил 11 голов и сделал 1 ассист в 40 матчах.

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    Источник: Официальный сайт «Динамо»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5290

      BarStep 2 часа назад

      Самый странный переход в нашей РПЛке..

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10

      HikamiGon > BarStep 1 час назад

      самый странный это полтос Сутормин,к слову я фанат Зенита

      0
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      ...
      Рейтинг: +3338

      neim > BarStep 29 минут назад

      Было бы странно, если бы тебе предложили зарплвту в 100 000 р., вместо нынешних, к примеру 15 000, а ты не согласился ))).

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