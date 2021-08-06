Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тиль забил 5 голов в 2 последних матчах Лиги конференций. Он принадлежит «Спартаку»

Тиль забил 5 голов в 2 последних матчах Лиги конференций. Он принадлежит «Спартаку»

6 августа 2021, 00:23
6

Полузащитник «Фейеноорда» Гус Тиль сделал дубль в матче третьего отборочного раунда Лиги конференций против «Люцерна» (3:0).

Игрок, права на которого принадлежат московскому «Спартаку», забил пять голов в двух последних играх турнира. Ранее он оформил хет-трик во встрече с косовской «Дритой» (3:2).

  • «Фейеноорд» арендовал хавбека в начале июня.
  • Контракт Тиля со «Спартаком» рассчитан до 2024 года.
  • Клуб купил голландца в 2019 году за 16 миллионов евро. Это трансферный рекорд москвичей.

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Фейеноорд Спартак Тил Гус
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
алдан2014
1628209201
Турнир Тиля. К сожалению,и нашего футбола,как показали игры в Европе
Ответить
житель СПб
1628227372
Ну а какого он тогда не в Спартаке играет? И куда выброшены 16 млн евро?
Ответить
paracetamol
1628230702
Спам и есть спам. Всякое хумно оставляют, а нормальные в аренде. В первый раз чтоль?
Ответить
alefreddy
1628238136
молодец или хорошо купят либо вернется и вытеснит из состава великих игроков
Ответить
Главные новости
Талалаев – об игроке «Балтики»: «Был в пяти минутах от обратной замены и большого штрафа»
17:50
1
В «Сосьедаде» отреагировали на эмоциональный поступок Захаряна
17:30
1
Мостовой посоветовал «Локомотиву» тренера, с которым клубу «вылет будет обеспечен»
17:20
2
Игрок «Зенита» перейдет на правах аренды в клуб Лиги чемпионов
17:14
6
РПЛ. «Балтика» без Талалаева победила в Химках «Родину» (3:0)
16:59
10
Николаев проанализировал скандальный пенальти в пользу «Зенита»
16:53
20
Барко не сыграет с «Оренбургом» – известна причина
16:44
3
Захарян закатил истерику в «Реал Сосьедаде»
16:38
8
Директор «Факела» прокомментировал скандал в матче с «Зенитом»
15:48
3
«Красивый пожар, смотрю с восторгом»: Баринов – о ситуации в «Локомотиве»
15:43
9
Все новости
Все новости
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги конференций
28 августа
В Европе осталось 7 стран, включая Россию, клубы из которых не играли в общем этапе еврокубков
28 августа
Клуб из Грузии сыграет в основной стадии еврокубков впервые за 22 года, из Андорры – впервые в истории
28 августа
Определились все участники общего этапа Лиги конференций-2026/27
28 августа
Головин забил первый гол в сезоне
27 августа
«Маккаби» – «Лугано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Монако» не взял Головина в Польшу
20 августа
9
ВидеоПрезидент албанского «Динамо» рассыпал в раздевалке деньги для игроков
19 августа
7
2 российских игрока заявлены на раунд плей-офф еврокубков
18 августа
Киевское «Динамо» вышвырнули из еврокубков
13 августа
33
3 российских игрока заявлены на 3-й отборочный раунд еврокубков
4 августа
Однорукий игрок забил в еврокубках впервые за 63 года
30 июля
1
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Российский игрок забил победный гол в матче Лиги конференций
17 июля
Российский воспитанник «Зенита» забил гол в матче Лиги конференций
10 июля
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
ФотоДва российских игрока перешли в клубы, которые сыграют в Лиге конференций
5 июля
1
Клуб Бердыева отстранили от Лиги конференций
3 июня
9
Определились 111 участников Лиги конференций-2026/27, среди них «Монако» и «Аякс»
2 июня
Тренер «Райо Вальекано» прокомментировал поражение в финале Лиги конференций
28 мая
2
Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы
28 мая
Тренер «Кристал Пэлас» оценил победу в Лиге конференций
28 мая
Журавель сравнил зрелищность финалов Кубка России и Лиги конференций
28 мая
1
Лига конференций. «Кристал Пэлас» выиграл турнир, победив в финале «Райо Вальекано»
27 мая
3
Где смотреть матч «Кристал Пэлас» – «Райо Вальекано»: во сколько прямая трансляция: 27 мая 2026
26 мая
«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ
25 мая
1
Стало известно, сыграет ли «Монако» Головина в еврокубках в следующем сезоне
24 мая
Известны 5 участников общего этапа ЛЕ, «Монако» Головина сохранил шанс на Лигу конференций
18 мая
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+