Тиль забил 5 голов в 2 последних матчах Лиги конференций. Он принадлежит «Спартаку»

Полузащитник «Фейеноорда» Гус Тиль сделал дубль в матче третьего отборочного раунда Лиги конференций против «Люцерна» (3:0).
Игрок, права на которого принадлежат московскому «Спартаку», забил пять голов в двух последних играх турнира. Ранее он оформил хет-трик во встрече с косовской «Дритой» (3:2).
- «Фейеноорд» арендовал хавбека в начале июня.
- Контракт Тиля со «Спартаком» рассчитан до 2024 года.
- Клуб купил голландца в 2019 году за 16 миллионов евро. Это трансферный рекорд москвичей.
Источник: «Бомбардир»