Тиль забил 5 голов в 2 последних матчах Лиги конференций. Он принадлежит «Спартаку»

Полузащитник «Фейеноорда» Гус Тиль сделал дубль в матче третьего отборочного раунда Лиги конференций против «Люцерна» (3:0).

Игрок, права на которого принадлежат московскому «Спартаку», забил пять голов в двух последних играх турнира. Ранее он оформил хет-трик во встрече с косовской «Дритой» (3:2).