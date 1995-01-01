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    «Чемпионат»: Макаров завтра подпишет пятилетний контракт с «Динамо»

    Стало известно, когда полузащитник «Рубина» Денис Макаров перейдет в «Динамо».

    По информации «Чемпионата», 23-летний футболист завтра пройдет медосмотр в столичном клубе, после чего подпишет контракт до 2026 года.

    Ранее журналист Сергей Егоров сообщал, трансфер обойдется «Динамо» в 10 миллионов евро. «Нефтехимик» – прошлый клуб Макарова – получит примерно 40% от этой суммы (около 4 миллионов евро).

    • Макаров успел провести за «Рубин» 40 матчей, забил 11 голов, сделал результативный пас.
    • Он уже попрощался с командой.
    • Его рыночная стоимость – 4 миллиона евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3323

      neim 2 часа назад

      Получается почти как в поговорке-страшилке:
      "Бабушка дедушку опередил
      Внучку к забору гвоздями прибил".
      Динамо в тихую у Локомотива из под носа увело не плохого игрока.

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      Рейтинг: +37

      haxxproxx > neim 1 час назад

      Нууу тут уж извините, надо было Рубину думать кого отдают. Да и сам игрок изъявил желание перейти, а мог бы отказаться.

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