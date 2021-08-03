«Чемпионат»: Макаров завтра подпишет пятилетний контракт с «Динамо»

Стало известно, когда полузащитник «Рубина» Денис Макаров перейдет в «Динамо».

По информации «Чемпионата», 23-летний футболист завтра пройдет медосмотр в столичном клубе, после чего подпишет контракт до 2026 года.

Ранее журналист Сергей Егоров сообщал, трансфер обойдется «Динамо» в 10 миллионов евро. «Нефтехимик» – прошлый клуб Макарова – получит примерно 40% от этой суммы (около 4 миллионов евро).