«Чемпионат»: Макаров завтра подпишет пятилетний контракт с «Динамо»

Стало известно, когда полузащитник «Рубина» Денис Макаров перейдет в «Динамо».
По информации «Чемпионата», 23-летний футболист завтра пройдет медосмотр в столичном клубе, после чего подпишет контракт до 2026 года.
Ранее журналист Сергей Егоров сообщал, трансфер обойдется «Динамо» в 10 миллионов евро. «Нефтехимик» – прошлый клуб Макарова – получит примерно 40% от этой суммы (около 4 миллионов евро).
- Макаров успел провести за «Рубин» 40 матчей, забил 11 голов, сделал результативный пас.
- Он уже попрощался с командой.
- Его рыночная стоимость – 4 миллиона евро.
Источник: «Чемпионат»