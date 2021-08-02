«Динамо» пустит на матч с ЦСКА только владельцев абонементов с QR-кодами

Пресс-служба «Динамо» сообщила об ограничениях на посещение матча 3-го тура РПЛ с ЦСКА.

«Учитывая текущую ситуацию в отношение допустимой максимальной посещаемости спортивных мероприятий в Москве (в рамках второго тура максимальная вместимость была ограничена до 3000 человек), футбольный клуб «Динамо» находится в постоянном контакте с местными органами Роспотребнадзора, мониторит ситуацию и предпринимает все необходимые меры для соблюдения безопасности зрителей на трибунах «ВТБ Арены».

Если действующие в Москве ограничения сохранятся, то на домашний матч третьего тура РПЛ с ЦСКА проход на стадион будет осуществляться только для владельцев абонементов и по QR-коду (выдается после вакцинации, сдачи ПЦР-теста и официально перенесшим COVID-19 на портале государственных услуг РФ).

Граждане в возрасте до 18 лет могут быть допущены на стадион без предъявления QR-кода в сопровождении родителей или иных законных представителей, предъявивших QR-код», – говорится в сообщении «Динамо».