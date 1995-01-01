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    «Динамо» пустит на матч с ЦСКА только владельцев абонементов с QR-кодами

    Пресс-служба «Динамо» сообщила об ограничениях на посещение матча 3-го тура РПЛ с ЦСКА.

    «Учитывая текущую ситуацию в отношение допустимой максимальной посещаемости спортивных мероприятий в Москве (в рамках второго тура максимальная вместимость была ограничена до 3000 человек), футбольный клуб «Динамо» находится в постоянном контакте с местными органами Роспотребнадзора, мониторит ситуацию и предпринимает все необходимые меры для соблюдения безопасности зрителей на трибунах «ВТБ Арены».

    Если действующие в Москве ограничения сохранятся, то на домашний матч третьего тура РПЛ с ЦСКА проход на стадион будет осуществляться только для владельцев абонементов и по QR-коду (выдается после вакцинации, сдачи ПЦР-теста и официально перенесшим COVID-19 на портале государственных услуг РФ).

    Граждане в возрасте до 18 лет могут быть допущены на стадион без предъявления QR-кода в сопровождении родителей или иных законных представителей, предъявивших QR-код», – говорится в сообщении «Динамо».

    • Матч состоится в воскресенье, 8 августа.
    • Начало встречи – в 20:00 мск.

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    Источник: официальный сайт «Динамо»

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    Сегодня, 19:21
    Комментарии1
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      Рейтинг: +19590

      vladimir-7 1 час назад

      Во что это посещение стадиона выливается в людском количестве?

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