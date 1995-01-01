Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    2 Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    3 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    Тест: угадай футболиста по знаку зодиака

    Бабаев: «Вряд ли стоит ждать от ЦСКА трансферов на вход. О распродаже в «Локо» ничего не известно»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию об интересе клуба к полузащитнику «Локомотива» Антону Миранчуку.

    «О распродаже в «Локо» мне ничего не известно. Если уйдeт один Крыховяк, это нельзя считать распродажей. Антон Миранчук – хороший игрок, но сейчас нет смысла это обсуждать. Не стоит об этом сейчас.

    Вряд ли стоит ждать трансферов от нас на вход. У нас ещe не все задачи решены по трудоустройству некоторых футболистов, которые не получают достаточно игровой практики.

    Входит ли в этот список Тикнизян? Он вышел в последнем матче и сыграл. В нeм несколько фамилий, но не совсем корректно будет о них говорить», – сказал Бабаев.

    Бабаев: «Не собираемся удерживать Влашича всеми правдами и неправдами. Пока не было достойного предложения»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:56
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1548

      кто там 1 минуту назад

      На выход бы трансферов, да и побольше, особенно руководства. 6 место в том сезоне судя по всему устраивает их или надеются что с тем же составом и тренером новичком уж точно всё получится?) Кра-со-та)

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    88011
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67053
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru