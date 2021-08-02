Бабаев: «Вряд ли стоит ждать от ЦСКА трансферов на вход. О распродаже в «Локо» ничего не известно»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию об интересе клуба к полузащитнику «Локомотива» Антону Миранчуку.

«О распродаже в «Локо» мне ничего не известно. Если уйдeт один Крыховяк, это нельзя считать распродажей. Антон Миранчук – хороший игрок, но сейчас нет смысла это обсуждать. Не стоит об этом сейчас.

Вряд ли стоит ждать трансферов от нас на вход. У нас ещe не все задачи решены по трудоустройству некоторых футболистов, которые не получают достаточно игровой практики.

Входит ли в этот список Тикнизян? Он вышел в последнем матче и сыграл. В нeм несколько фамилий, но не совсем корректно будет о них говорить», – сказал Бабаев.

Крыховяк перешел в «Краснодар».

По информации «СЭ», Тикнизян близок к переходу в «Локомотив».

Бабаев: «Не собираемся удерживать Влашича всеми правдами и неправдами. Пока не было достойного предложения»