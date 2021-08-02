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  • Бабаев: «Вряд ли стоит ждать от ЦСКА трансферов на вход. О распродаже в «Локо» ничего не известно»

Бабаев: «Вряд ли стоит ждать от ЦСКА трансферов на вход. О распродаже в «Локо» ничего не известно»

2 августа 2021, 16:56
2

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию об интересе клуба к полузащитнику «Локомотива» Антону Миранчуку.

«О распродаже в «Локо» мне ничего не известно. Если уйдeт один Крыховяк, это нельзя считать распродажей. Антон Миранчук – хороший игрок, но сейчас нет смысла это обсуждать. Не стоит об этом сейчас.

Вряд ли стоит ждать трансферов от нас на вход. У нас ещe не все задачи решены по трудоустройству некоторых футболистов, которые не получают достаточно игровой практики.

Входит ли в этот список Тикнизян? Он вышел в последнем матче и сыграл. В нeм несколько фамилий, но не совсем корректно будет о них говорить», – сказал Бабаев.

Бабаев: «Не собираемся удерживать Влашича всеми правдами и неправдами. Пока не было достойного предложения»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив Бабаев Роман
Комментарии (2)
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кто там
1627915160
На выход бы трансферов, да и побольше, особенно руководства. 6 место в том сезоне судя по всему устраивает их или надеются что с тем же составом и тренером новичком уж точно всё получится?) Кра-со-та)
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За Московский ЦСКА
1627925085
Главный трансфер - это бабаев на выход. Достал уже своей херней. Слушать тошно.
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