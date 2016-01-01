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    Бабаев: «Не собираемся удерживать Влашича всеми правдами и неправдами. Пока не было достойного предложения»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о полузащитнике Николе Влашиче.

    «У Влашича был болезненный ушиб. Не секрет, что он хочет бороться в еврокубках, для него это существенный фактор. Мы не собираемся его всеми правдами и неправдами удерживать. Но мы хотим получить достойное предложение, пока его не было», – сказал Бабаев.

    • Рыночная стоимость Влашича – 30 миллионов евро.
    • В минувшем сезоне хавбек провел за ЦСКА 34 матча, забил 12 голов и сделал 6 ассистов.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии13
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      Рейтинг: +88019

      zigbert 44 минуты назад

      В любом случае надо искать компромисс.

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      Рейтинг: +11202

      ilichkadr 1 час назад

      "мы хотим получить достойное предложение"
      Ромка наивно полагает. что кто-то с перепугу отвалит за Николу 40-50 лямов.

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      Рейтинг: +19588

      vladimir-7 > ilichkadr 46 минут назад

      Влашича купили за 17,5 млн. евро, его рыночная стоимость 30 млн. евро, поэтому ЦСКА хочет получить деньги близкие к этой сумме, а не ту сумму которую предлагают – вот вам 5 млн.евро и берем его в аренду, а потом посмотрим и м.б. вернем вам инвалида, да и как будете играть без него, это нас не касается, у вас в России денег до фига и даже больше.

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      Рейтинг: +11202

      ilichkadr > vladimir-7 39 минут назад

      Так можно просидеть до пенсии, дожидаясь рыночной стоимости. Я к тому, что чем больше товар лежит на складе, тем быстрее падает его первоначальная цена.
      Влашич не тянет на 30 лямов. Видно, что не прогрессирует. Это его потолок. К концу контракта за него и десятку не дадут.

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      Рейтинг: +19588

      vladimir-7 > ilichkadr 32 минуты назад

      Ты прав, но товар не лежит, а работает и чем лучше он
      будет это делать, тем будут лучше условия его продажи
      для клуба и игрока, в частности.

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      Рейтинг: +11202

      ilichkadr > vladimir-7 25 минут назад

      На мой взгляд, последнее время работает спустя рукава. В сборной Хорватии тоже особо не задействован. Далич держит на лавке.
      P.S. Что-то мне кажется, что Никола выглядит по старше своих паспортных данных?

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      Рейтинг: +19588

      vladimir-7 > ilichkadr 19 минут назад

      Возраст игрока только по его носу, глазам и бороде очень
      сложно определить, а свидетельства о рождении, он нам не показал.

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      Рейтинг: +11202

      ilichkadr > vladimir-7 5 минут назад

      По носу, глазам действительно сложно, а по бороде, если она конечно родная, естественная, то вполне.

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      Рейтинг: +1548

      кто там 1 час назад

      Лол. Так же как и Чалова?) Не отпустили его только потому что он уровень МЮ, а не КП и стоит он 35+, а не 27 которые предлагали(в чём я сомневаюсь)?)

      0
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      ...
      Рейтинг: +19588

      vladimir-7 > кто там 1 час назад

      Сам присутствовал при переговорах и обсуждении сумм за Чалова и Влашича?

      2
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      Рейтинг: +1548

      кто там > vladimir-7 51 минуту назад

      Разумеется, а как иначе?

      А если по факту, то:
      Сми об этом писали(о сумме)
      Сам гынер сказал по Чалову, что не смотря на предложенную сумму КП не уровень для чалова)
      Так что твой вопрос - чисто ирония.

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      Рейтинг: +19588

      vladimir-7 > кто там 35 минут назад

      Любая грамотная сделка должна быть выгодна продавцу,
      а не просто продать, чтобы избавиться от игрока. Чалов
      воспитывался и на него в ЦСКА были потрачены не малые
      деньги, да и предложения были скромные. ЦСКА сам
      определяет сколько стоит игрок и за сколько его надо
      продать.

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      Рейтинг: +1548

      кто там > vladimir-7 11 минут назад

      Ну то что выгодна продавцу - это я согласен.

      По поводу Чалова - на сколько он играет, столько и предложили, и если та сумма которая фигурировала (25 млн) верна, то ты думаешь, что за него это мало?) Сейчас он и 16 то не стоит. Т.е. на мой взгляд, откровенно с этим лопухнулись.
      На счёт Влашича, согласен лишь с тем, что только продавать, без всяких аренд, но сколько они за него хотят? Много один фиг сейчас за него никто не выложит, при этом всё же он не тот же Чалов и уже не раз давал вью про то что он хочет побеждать, а не вот это всё, да и его папаня так же говорил. Так что 25 млн + бонусы было бы норм.
      В противном случае впадёт в депрессию, будет ухудшать и настрой в команде и играть через пень колоду и тогда вообще ещё за меньшие деньги продадут.

      Но опять же это моё мнение и как там всё на самом деле не ясно. Ясно только одно, что ничего не ясно, что делают с клубом управленцы.

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