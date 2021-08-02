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  • Бабаев: «Не собираемся удерживать Влашича всеми правдами и неправдами. Пока не было достойного предложения»

Бабаев: «Не собираемся удерживать Влашича всеми правдами и неправдами. Пока не было достойного предложения»

2 августа 2021, 15:39
22

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о полузащитнике Николе Влашиче.

«У Влашича был болезненный ушиб. Не секрет, что он хочет бороться в еврокубках, для него это существенный фактор. Мы не собираемся его всеми правдами и неправдами удерживать. Но мы хотим получить достойное предложение, пока его не было», – сказал Бабаев.

  • Рыночная стоимость Влашича – 30 миллионов евро.
  • В минувшем сезоне хавбек провел за ЦСКА 34 матча, забил 12 голов и сделал 6 ассистов.
  • Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.

Журналист Скира: Влашич подтвердил желание уйти из ЦСКА

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Влашич Никола Бабаев Роман
Комментарии (22)
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кто там
1627910271
Лол. Так же как и Чалова?) Не отпустили его только потому что он уровень МЮ, а не КП и стоит он 35+, а не 27 которые предлагали(в чём я сомневаюсь)?)
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ilichkadr
1627911331
"мы хотим получить достойное предложение" Ромка наивно полагает. что кто-то с перепугу отвалит за Николу 40-50 лямов.
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zigbert
1627912571
В любом случае надо искать компромисс.
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paracetamol
1627915764
После Рашки никто не берет?
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Garrincha58
1627918434
наверное никто и 20 не хочет давать
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lensero2021
1627919691
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