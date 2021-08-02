Бабаев: «Не собираемся удерживать Влашича всеми правдами и неправдами. Пока не было достойного предложения»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о полузащитнике Николе Влашиче.

«У Влашича был болезненный ушиб. Не секрет, что он хочет бороться в еврокубках, для него это существенный фактор. Мы не собираемся его всеми правдами и неправдами удерживать. Но мы хотим получить достойное предложение, пока его не было», – сказал Бабаев.

Рыночная стоимость Влашича – 30 миллионов евро.

В минувшем сезоне хавбек провел за ЦСКА 34 матча, забил 12 голов и сделал 6 ассистов.

Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.

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