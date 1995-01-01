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    Гончаренко – о трансферах «Краснодара»: «Надеюсь, еще будут приобретения»

    Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко подвел итоги матча 2-го тура чемпионата России с «Химками» (0:1).

    – Несколько отрезков было в игре. До пенальти мы достаточно хорошо смотрелись. Потом показалось, что немного растерялись. А как пропустили, начали играть сумбурно. Но у нас был момент, когда мы могли развернуть атаку, повести или сравнять счет. Не совсем структурная игра, которая была в первом тайме, не позволила нам системно атаковать.

    – В какой футбол в атаке будет играть команда?

    – Конечно же, мы хотим играть в атаку с давлением на защиту соперника. Для этого нужна быстрейшая адаптация Кордобы.

    – Владимир Ильин, Джон Кордоба и теперь Гжегож Крыховяк. Будет ли трансфер в центральную зону защиты? И нужен ли новый игрок в эту зону по-вашему мнению? Вы довольны новичками?

    – К трансферам надо подходить с холодной головой. А не так, что кто-то плохо сыграл, и сразу надо искать ему замену. Мы ведем планомерную работу, надеюсь, пока трансферное окно открыто, у нас еще будут приобретения.

    • «Краснодар» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ.
    • В следующем туре команда сыграет в Санкт-Петербурге с «Зенитом».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:26
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1546

      кто там 2 минуты назад

      У Крансодара так то посильнее подбор игроков чем у ЦСКА, но и тут Витя не тащит.

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      Рейтинг: +19584

      vladimir-7 6 минут назад

      Ганчаренко большой любитель приобретения игроков, но обычно их не использует и они сидят в резерве (запасе), а потом их отдают в аренду
      или продают.

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      Рейтинг: +21052

      bset 43 минуты назад

      С такой игрой не скоро Краснодар вернется в ЛЧ... А с таким уровней нашей лиги скоро вовсе будет всего одно место и то за Зенитом.

      0
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      Рейтинг: +911

      Граф2019 51 минуту назад

      снять трусы и надейся и жди...

      0
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      Рейтинг: +7562

      Cleaner 1 час назад

      С таким "тренером", как Гончаренко, любые трансферы - ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР...(

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