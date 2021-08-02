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  • Гончаренко – о трансферах «Краснодара»: «Надеюсь, еще будут приобретения»

Гончаренко – о трансферах «Краснодара»: «Надеюсь, еще будут приобретения»

2 августа 2021, 11:26
15

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко подвел итоги матча 2-го тура чемпионата России с «Химками» (0:1).

– Несколько отрезков было в игре. До пенальти мы достаточно хорошо смотрелись. Потом показалось, что немного растерялись. А как пропустили, начали играть сумбурно. Но у нас был момент, когда мы могли развернуть атаку, повести или сравнять счет. Не совсем структурная игра, которая была в первом тайме, не позволила нам системно атаковать.

– В какой футбол в атаке будет играть команда?

– Конечно же, мы хотим играть в атаку с давлением на защиту соперника. Для этого нужна быстрейшая адаптация Кордобы.

– Владимир Ильин, Джон Кордоба и теперь Гжегож Крыховяк. Будет ли трансфер в центральную зону защиты? И нужен ли новый игрок в эту зону по-вашему мнению? Вы довольны новичками?

– К трансферам надо подходить с холодной головой. А не так, что кто-то плохо сыграл, и сразу надо искать ему замену. Мы ведем планомерную работу, надеюсь, пока трансферное окно открыто, у нас еще будут приобретения.

  • «Краснодар» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ.
  • В следующем туре команда сыграет в Санкт-Петербурге с «Зенитом».

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Гончаренко Виктор
Комментарии (15)
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vladimir-7
1627897070
Ганчаренко большой любитель приобретения игроков, но обычно их не использует и они сидят в резерве (запасе), а потом их отдают в аренду или продают.
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кто там
1627897306
У Крансодара так то посильнее подбор игроков чем у ЦСКА, но и тут Витя не тащит.
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fanfckrasnodar
1627899607
пока все ожидаемо. Химки и в прошлом году были выше. И за несколько сборов игру не поставить, и игроков не сыграть быстро. К туру 6-8 ждем результат, попутно может какие шальные очки заберем.
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Plyash
1627901768
Пердило гнусное,ну зачем тебя на Мусаева поменяли,ну где умишко своё растеряли руководы бесталанные?
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99-й
1627904215
Пока играет Кайо - Краснодару не поможет даже трансфер Месси
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paracetamol
1627915829
Куль толку с таким тренеришкой!
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lensero2021
1627919774
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Сильвербой
1627921176
Казалось бы, не играете в еврокубках, готовьтесь к игре и выносите такое дно как Химки, но нет же, обостаться это ваше!!!
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Рубинище
1627925325
Походу ещё прикупят кого то. Через несколько туров будет Краснодарище-желаю им быстрее сыграться.
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Argon
1627935950
"Несколько отрезков было в игре. До пенальти мы достаточно хорошо смотрелись. Потом показалось, что немного растерялись. А как пропустили, начали играть сумбурно. Но у нас был момент, когда мы могли развернуть атаку, повести или сравнять счет. Не совсем структурная игра, которая была в первом тайме, не позволила нам системно атаковать." Ну так для этого и нужен тренер, чтоб взбодрить мог. Давай уже, включай наСЯальника.
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