Гончаренко – о трансферах «Краснодара»: «Надеюсь, еще будут приобретения»

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко подвел итоги матча 2-го тура чемпионата России с «Химками» (0:1).

– Несколько отрезков было в игре. До пенальти мы достаточно хорошо смотрелись. Потом показалось, что немного растерялись. А как пропустили, начали играть сумбурно. Но у нас был момент, когда мы могли развернуть атаку, повести или сравнять счет. Не совсем структурная игра, которая была в первом тайме, не позволила нам системно атаковать.

– В какой футбол в атаке будет играть команда?

– Конечно же, мы хотим играть в атаку с давлением на защиту соперника. Для этого нужна быстрейшая адаптация Кордобы.

– Владимир Ильин, Джон Кордоба и теперь Гжегож Крыховяк. Будет ли трансфер в центральную зону защиты? И нужен ли новый игрок в эту зону по-вашему мнению? Вы довольны новичками?

– К трансферам надо подходить с холодной головой. А не так, что кто-то плохо сыграл, и сразу надо искать ему замену. Мы ведем планомерную работу, надеюсь, пока трансферное окно открыто, у нас еще будут приобретения.