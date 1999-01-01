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    Кержаков: «Нижний Новгород» только начинает. Уверен, мы в начале большого пути»

    Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков дал комментарий после матча 2-го тура РПЛ с «Уралом» (1:1).

    – В целом доволен игрой, если подводить общий итог игры. Если разбивать на отрезки, то первым таймом недоволен/ Поддались волнению и сумбуру, ничего не смогли создать и пропустили гол, когда в обороне не было никакой слаженности.

    Что касается второго тайма, то мы перестроились и внесли коррективы в перерыве. Команда это все впитала, восприняла. Второй тайм получился очень хорошим. Первые 30 минут вообще шикарно. Потом сказалось то, что у нас очень много ребят играют постоянно. На них большое давление, моральное в том числе. Им тяжело. Стали подседать, давил результат. Ничья на выезде – неплохой результат. Мы только начинаем. Уверен, что мы в начале большого пути. Мы делам первые шаги в РПЛ. Во втором тайме выглядели достойно.

    Что сказал в перерыве? Попросили ребят успокоиться и внесли коррективы в то, как должны перемещаться игроки во время позиционной атаки соперника.

    – Вы кричали в адрес судейской бригады во время матча...

    – Нет. это просто эмоции. Вопросов нет никаких.

    • «Нижний Новгород» поднялся на четвертое место в таблице РПЛ.
    • В игре 1-го тура клуб победил «Сочи» (1:0).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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