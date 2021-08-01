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  • Кержаков: «Нижний Новгород» только начинает. Уверен, мы в начале большого пути»

Кержаков: «Нижний Новгород» только начинает. Уверен, мы в начале большого пути»

1 августа 2021, 20:40
3

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков дал комментарий после матча 2-го тура РПЛ с «Уралом» (1:1).

– В целом доволен игрой, если подводить общий итог игры. Если разбивать на отрезки, то первым таймом недоволен/ Поддались волнению и сумбуру, ничего не смогли создать и пропустили гол, когда в обороне не было никакой слаженности.

Что касается второго тайма, то мы перестроились и внесли коррективы в перерыве. Команда это все впитала, восприняла. Второй тайм получился очень хорошим. Первые 30 минут вообще шикарно. Потом сказалось то, что у нас очень много ребят играют постоянно. На них большое давление, моральное в том числе. Им тяжело. Стали подседать, давил результат. Ничья на выезде – неплохой результат. Мы только начинаем. Уверен, что мы в начале большого пути. Мы делам первые шаги в РПЛ. Во втором тайме выглядели достойно.

Что сказал в перерыве? Попросили ребят успокоиться и внесли коррективы в то, как должны перемещаться игроки во время позиционной атаки соперника.

– Вы кричали в адрес судейской бригады во время матча...

– Нет. это просто эмоции. Вопросов нет никаких.

  • «Нижний Новгород» поднялся на четвертое место в таблице РПЛ.
  • В игре 1-го тура клуб победил «Сочи» (1:0).

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Кержаков Александр
Комментарии (3)
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paracetamol
1627844980
Молодец Керж, хорошо команды выстроил.
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portero
1627847363
Во второй половине второго тайма, Нижний встал, пока на везении проскакиваете...
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Plyash
1627857634
Давай Саша,тебе ещё пахать и пахать.Удачи.
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