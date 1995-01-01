Вилена, Кабелла, Классон – в старте «Краснодара»; Идову и Глушаков – в основе «Химок»

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    Запасные: Городов, Агкацев, Чернов, Рамирес, Спайич, Стоцкий, Ильин, Сулейманов, Кордоба.

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    Источник: сайт РПЛ

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +49801

      portero 1 час назад

      Удачи!!! Надо выигрывать.

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