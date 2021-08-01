Вилена, Кабелла, Классон – в старте «Краснодара»; Идову и Глушаков – в основе «Химок»

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Химок» на матч 2-го тура чемпионата России.
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Сорокин, Кайо, Черников, Газинский, Вилена, Кабелла, Ионов, Классон.
Запасные: Городов, Агкацев, Чернов, Рамирес, Спайич, Стоцкий, Ильин, Сулейманов, Кордоба.
«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Филин, Дагерстол, Набиуллин, Стоинович, Глушаков, Кухарчук, Сабович, Себаи.
Запасные: Генералов, Сычев, Корян, Трошечкин, Камышев, Боженов, Соколов, Алиев, Садыгов.
- Главный арбитр матча – Артем Любимов.
- Встреча начнется в 20:00 мск.
Источник: сайт РПЛ