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Березуцкий: «ЦСКА не нужен контроль мяча как таковой»

1 августа 2021, 01:15
26

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий подвел итог матча второго тура РПЛ против «Локомотива» (1:2). Его команда забила первой.

«Допустили ненужные ошибки, которые можно было не допускать, хотя если говорить объективно, больше ничьей мы сегодня не заслужили. В концовке второго тайма ребята великолепно проявили себя, много атаковали, были моменты, но такое бывает, это футбол. Ключевой эпизод – их было два в этом матче – это два необязательных гола. Один – со стандарта, второй был совсем необязательный.

Самоотдача – самый ключевой момент в положительной игре команды. Контроль мяча как таковой нам не нужен, на своей половине поля в первую очередь», – сказал Березуцкий.

  • ЦСКА уступил «Локомотиву» 5-й раз подряд.
  • В следующем туре ЦСКА сыграет с «Динамо» (8 августа).
  • ЦСКА идет в РПЛ 9-м.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив Березуцкий Алексей
Комментарии (26)
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CSKA57
1627774955
Березуцкий научит играть команду без мяча...
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Бухбух
1627787248
Про красивый футбол в исполнении ЦСКА, который Березуцкий обещал перед чемпом, он уже, кажись, забыл.
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Дедуктор
1627792069
Однако. Такое, вот, интервью. Слова не глупенького мальчика, но - взрослого дурака.
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Derzkiy1
1627794649
Что бы ЦСКА старался играть вторым номером в рпл я такого ещё не видел … Березуцкого лучше сейчас убрать
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jek718875
1627797280
Есть команды которые ставят автобус,ЛЁША будет ставить ТАНК
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АЛЕКС 58
1627797412
Скорее ЦСКА не нужен Березуцкий! Это не тренер. Как можно отдавать инициативу! Где прессинг? Был деревянным,так им и остался!
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zigbert
1627802172
Примут ли только болельщики такой стиль игры?
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paracetamol
1627806510
Зачем автобусу контроль мяча. Главное фуганить мячик из своей штрафной куда подальше!
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Январь 59
1627814806
Читая заголовок показалось , что это говорит В. Кличко.
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Arrow10
1627821752
Я думал хуже Черчесова никого не может быть , но АЛешка решил доказать обратное , трындец клубу , жаль Оличу не дали нормально руководить , видимо тот все таки ставил высокие цели и хотел , чтобы ЦСКА побеждал , но денежку то нужно было потратить на его план , а тут Алешка , которому только и нужно , что подговаривать , он то и будет делать , построили называется стадион , и зачем он теперь кому-то нужен .
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