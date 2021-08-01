Березуцкий: «ЦСКА не нужен контроль мяча как таковой»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий подвел итог матча второго тура РПЛ против «Локомотива» (1:2). Его команда забила первой.

«Допустили ненужные ошибки, которые можно было не допускать, хотя если говорить объективно, больше ничьей мы сегодня не заслужили. В концовке второго тайма ребята великолепно проявили себя, много атаковали, были моменты, но такое бывает, это футбол. Ключевой эпизод – их было два в этом матче – это два необязательных гола. Один – со стандарта, второй был совсем необязательный.

Самоотдача – самый ключевой момент в положительной игре команды. Контроль мяча как таковой нам не нужен, на своей половине поля в первую очередь», – сказал Березуцкий.