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    Березуцкий: «ЦСКА не нужен контроль мяча как таковой»

    Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий подвел итог матча второго тура РПЛ против «Локомотива» (1:2). Его команда забила первой.

    «Допустили ненужные ошибки, которые можно было не допускать, хотя если говорить объективно, больше ничьей мы сегодня не заслужили. В концовке второго тайма ребята великолепно проявили себя, много атаковали, были моменты, но такое бывает, это футбол. Ключевой эпизод – их было два в этом матче – это два необязательных гола. Один – со стандарта, второй был совсем необязательный.

    Самоотдача – самый ключевой момент в положительной игре команды. Контроль мяча как таковой нам не нужен, на своей половине поля в первую очередь», – сказал Березуцкий.

    • ЦСКА уступил «Локомотиву» 5-й раз подряд.
    • В следующем туре ЦСКА сыграет с «Динамо» (8 августа).
    • ЦСКА идет в РПЛ 9-м.

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    Источник: «Матч ТВ»

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