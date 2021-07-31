Главные новости дня. «Краснодар» за 1,5 миллиона купил Крыховяка, Белоруссия проведет матчи отбора ЧМ-2022 в Казани

Николич – после победы над ЦСКА: «Мы ответили всем, кто думал, что «Локомотив» умер».

Marca: «Реал» заплатит Мбаппе 40 миллионов, если он бесплатно перейдет в клуб в 2022 году.

Белоруссия сыграет с Уэльсом и Бельгией в отборе ЧМ-2022 в Казани.

«Чемпионат»: Крыховяк перешел в «Краснодар». Контракт – на три года.

«РБ-Спорт»: Крыховяк заработает 9,5 миллиона за 3 года в «Краснодаре».

«Ахмат» купил у «Спартака» Тимофеева.

РПЛ. «Динамо» на 89-й минуте вырвало гостевую победу над «Уфой».

Николич: «Как и болельщики, я тоже задаюсь вопросом, что происходит с «Локомотивом».

РПЛ. «Локомотив» пятый раз подряд победил ЦСКА.