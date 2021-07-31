Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Marca: «Реал» заплатит Мбаппе 40 миллионов, если он бесплатно перейдет в клуб в 2022 году

Marca: «Реал» заплатит Мбаппе 40 миллионов, если он бесплатно перейдет в клуб в 2022 году

31 июля 2021, 11:59
3

«Реал» пытается убедить нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе продолжить карьеру в испанском клубе.

По информации Marca, мадридцы готовы заплатить 22-летнему форварду 40 миллионов евро в качестве бонуса за бесплатный переход в «Реал» в 2022 году. Однако, в мадридском клубе по-прежнему надеются оформить трансфер этим летом.

  • Мбаппе уже сообщил «ПСЖ», что не будет продлевать контракт с клубом, истекающий в конце следующего сезона.
  • Сообщалось, что у нападающего уже есть договоренность с «Реалом».
  • Мбаппе – самый дорогой игрок мира по версии Transfermarkt. Его оценивают в 160 миллионов евро.

Marca: «Реал» не покупает игроков летом из-за Мбаппе. Ради француза клуб отпустил Рамоса и Варана

Источник: Marca
Испания. Примера Франция. Лига 1 Реал ПСЖ Мбаппе Килиан
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
koli4ka
1627722578
ай да Перес,ну и шантажорище!!!
Ответить
Psih86
1627732147
Нищеброды! Хотите игрока, платите!!!
Ответить
сутулая собака и лисы
1627750202
Мбаппе - хочу в Реал. ПСЖ - нет. Мбаппе - хорошо, я останусь, но в контракте пропишите адекватные отступные. ПСЖ - неа. Мбаппе - тогда я не буду продлевать контракт! ПСЖ - ха-ха, мы тебя всё равно переподпишем, мы шейхи, а ты наша собственность. год спустя: Реал - ей, Донателло, хочешь в Реал? Мбаппе - хочу! ПСЖ - ха-ха, у него еще год контракта. Реал - посидишь еще годик и мы тебе сами заплатим. Мбаппе - о, круто, меня всё равно не отпускали ни под каким предлогом. ПСЖ - погодите-ка! Реал - ну вот и славно, теперь мы переключимся на Хааланда, будет звёздная связка в нападении. Мбаппе - круто, очень круто! ПСЖ - ПОГОДИТЕ-ЖЕ! Реал - по рукам? Мбаппе - да, конечно. ПСЖ - *жопное горение по утерянному активу* после ухода Мбаппе: Неймар - я всё же решил уйти в Барселону. ПСЖ - *кладёт 5 летний контракт на стол* ТЫ МОЯ СОБСТВЕННОСТЬ. Неймар - но... ПСЖ - *достаёт анальные шарики* пора выполняться подпункты в контракте! Неймар - *кричит, словно ему что-то пропихивают в задницу*.
Ответить
Главные новости
РПЛ. «Балтика» без Талалаева победила в Химках «Родину» (3:0)
16:59
4
Николаев проанализировал скандальный пенальти в пользу «Зенита»
16:53
4
Барко не сыграет с «Оренбургом» – известна причина
16:44
3
Захарян закатил истерику в «Реал Сосьедаде»
16:38
4
Директор «Факела» прокомментировал скандал в матче с «Зенитом»
15:48
2
«Красивый пожар, смотрю с восторгом»: Баринов – о ситуации в «Локомотиве»
15:43
7
Выявлен московский клуб РПЛ, где «сливают» тренера
15:11
4
«Локомотив» увеличил внутренний лимит на легионеров
14:54
2
Стало известно, когда «Локо» вернет Мостового
14:31
6
Фото«Галатасарай» поместил Батракова в центр победного фото
13:49
1
Все новости
Все новости
«Барселона» покупает форварда «Арсенала»
16:14
Альварес принял решение по возвращению в АПЛ
Вчера, 14:53
1
Эндрик заинтересовал четыре клуба
Вчера, 13:26
1
У Альвареса остался единственный вариант для перехода из «Атлетико» в «Барселону»
Вчера, 12:43
1
Аленичев: «Приятно, что мой второй папа возглавил «Реал»
Вчера, 11:32
«Реал» может купить за 60 миллионов француза, сыгравшего 5 матчей на ЧМ-2026
Вчера, 09:21
1
Хулиан Альварес вместо «Барсы» может вернуться в бывший клуб
Вчера, 01:44
Стало известно, чем занимается победитель ЛЧ Глеб
28 августа
1
В «Сосьедаде» сказали, есть ли у Захаряна травма, из-за которой он не играл с «Реалом»
28 августа
2
Фото«Вильярреал» подписал хавбека сборной Канады и отдал в аренду экс-игрока «МЮ»
28 августа
Примера. «Барселона» вернула лидерство, обыграв «Атлетик» – 2:0
28 августа
Фото«Реал» купил защитника за 2 миллиона
27 августа
Фото«Барселона» объявил о переходе финалиста ЧМ-2018
27 августа
Радикальное заявление «Атлетико» по Альваресу и «Барселоне»
27 августа
1
«Что-то невероятное»: Моуринью – об игроке «Реала»
27 августа
«Пошел нахрен!»: Гончаренко – победителю ЛЧ в составе «Барселоны»
27 августа
Примера. «Реал» стартовал с разгрома «Сосьедада» (4:1), у Мбаппе хет-трик
26 августа
Флик рассказал о ситуации с покупкой Альвареса «Барселоной»
26 августа
Альварес, которого могут продать за 150 миллионов, пропустил тренировку «Атлетико»
26 августа
ВидеоМоуринью в шутку пригрозил журналисту: «Берегитесь!»
25 августа
1
«Барселона» отказалась от форварда за 50 миллионов
25 августа
Защитник «Динамо» отреагировал на новость об интересе «Барселоны»
24 августа
«Атлетико» готов продать форварда за 150 миллионов
24 августа
2
Примера. «Барселона» уничтожила «Эльче» (5:0) благодаря дублям Рафиньи и Фермина
24 августа
1
Куртуа – о Родри в «Барселоне»: «Сочувствую ему»
23 августа
Винисиус иронично отреагировал на удар в спину от игрока «Эспаньола»
23 августа
1
Игрок «Эспаньола» объяснил, почему ударил Винисиуса
23 августа
ФотоВинисиус получил удар ногой по спине в матче с «Эспаньолом»
23 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+