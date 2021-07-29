Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    2 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    3 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?

    Marca: «Реал» заплатит Мбаппе 40 миллионов, если он бесплатно перейдет в клуб в 2022 году

    «Реал» пытается убедить нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе продолжить карьеру в испанском клубе.

    По информации Marca, мадридцы готовы заплатить 22-летнему форварду 40 миллионов евро в качестве бонуса за бесплатный переход в «Реал» в 2022 году. Однако, в мадридском клубе по-прежнему надеются оформить трансфер этим летом.

    • Мбаппе уже сообщил «ПСЖ», что не будет продлевать контракт с клубом, истекающий в конце следующего сезона.
    • Сообщалось, что у нападающего уже есть договоренность с «Реалом».
    • Мбаппе – самый дорогой игрок мира по версии Transfermarkt. Его оценивают в 160 миллионов евро.

    Marca: «Реал» не покупает игроков летом из-за Мбаппе. Ради француза клуб отпустил Рамоса и Варана

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:59
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1432

      koli4ka 1 час назад

      ай да Перес,ну и шантажорище!!!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    87930
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67032
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru