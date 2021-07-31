Marca: «Реал» заплатит Мбаппе 40 миллионов, если он бесплатно перейдет в клуб в 2022 году

«Реал» пытается убедить нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе продолжить карьеру в испанском клубе.

По информации Marca, мадридцы готовы заплатить 22-летнему форварду 40 миллионов евро в качестве бонуса за бесплатный переход в «Реал» в 2022 году. Однако, в мадридском клубе по-прежнему надеются оформить трансфер этим летом.

Мбаппе уже сообщил «ПСЖ», что не будет продлевать контракт с клубом, истекающий в конце следующего сезона.

Сообщалось, что у нападающего уже есть договоренность с «Реалом».

Мбаппе – самый дорогой игрок мира по версии Transfermarkt. Его оценивают в 160 миллионов евро.

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