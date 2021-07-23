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    Marca: Мбаппе сообщил Почеттино, что не продлит контракт с «ПСЖ». Он ждет действий «Реала»

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе хочет уйти из французского клуба, сообщает Marca.

    22-летний нападающий уже сообщил главному тренеру команды Маурисио Почеттино о желании не продлевать контракт с «ПСЖ».

    Сообщается, что Мбаппе должен продолжить карьеру в «Реале». Он ждет конкретных шагов со стороны мадридского клуба.

    • Ранее стало известно, что Мбаппе останется в «ПСЖ», если клуб включит в новый контракт опцию перехода в «Реал».
    • Сообщалось, что у нападающего уже есть договоренность с «Реалом».
    • Мбаппе – самый дорогой игрок мира по версии Transfermarkt. Его оценивают в 160 миллионов евро.

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    Источник: Marca

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