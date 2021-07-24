Marca: Мбаппе сообщил Почеттино, что не продлит контракт с «ПСЖ». Он ждет действий «Реала»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе хочет уйти из французского клуба, сообщает Marca.
22-летний нападающий уже сообщил главному тренеру команды Маурисио Почеттино о желании не продлевать контракт с «ПСЖ».
Сообщается, что Мбаппе должен продолжить карьеру в «Реале». Он ждет конкретных шагов со стороны мадридского клуба.
- Ранее стало известно, что Мбаппе останется в «ПСЖ», если клуб включит в новый контракт опцию перехода в «Реал».
- Сообщалось, что у нападающего уже есть договоренность с «Реалом».
- Мбаппе – самый дорогой игрок мира по версии Transfermarkt. Его оценивают в 160 миллионов евро.
Источник: Marca