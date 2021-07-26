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    Marca: «Реал» не покупает игроков летом из-за Мбаппе. Ради француза клуб отпустил Рамоса и Варана

    «Реал» этим летом собирается приобрести нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

    По информации Marca, клуб не подписывает новых игроков, чтобы сэкономить деньги на трансфер игрока сборной Франции.

    Ради Мбаппе «Реал» расстался с Серхио Рамосом, у которого была большая зарплата (15 миллионов евро в год), а также продаст в «МЮ» Рафаэля Варана.

    • Мбаппе хочет перейти в «Реал» этим летом.
    • Он уже сообщил «ПСЖ», что не будет продлевать контракт с клубом, истекающий в конце следующего сезона.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Marca

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    Сегодня, 14:21
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2309

      BlackMurder 1 час назад

      Вот она логика, отпустить двух центральных защитников и купить нападающего)

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