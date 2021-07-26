Marca: «Реал» не покупает игроков летом из-за Мбаппе. Ради француза клуб отпустил Рамоса и Варана

«Реал» этим летом собирается приобрести нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

По информации Marca, клуб не подписывает новых игроков, чтобы сэкономить деньги на трансфер игрока сборной Франции.

Ради Мбаппе «Реал» расстался с Серхио Рамосом, у которого была большая зарплата (15 миллионов евро в год), а также продаст в «МЮ» Рафаэля Варана.