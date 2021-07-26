Marca: «Реал» не покупает игроков летом из-за Мбаппе. Ради француза клуб отпустил Рамоса и Варана

Вот она логика, отпустить двух центральных защитников и купить нападающего)
«Реал» этим летом собирается приобрести нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
По информации Marca, клуб не подписывает новых игроков, чтобы сэкономить деньги на трансфер игрока сборной Франции.
Ради Мбаппе «Реал» расстался с Серхио Рамосом, у которого была большая зарплата (15 миллионов евро в год), а также продаст в «МЮ» Рафаэля Варана.
- Мбаппе хочет перейти в «Реал» этим летом.
- Он уже сообщил «ПСЖ», что не будет продлевать контракт с клубом, истекающий в конце следующего сезона.