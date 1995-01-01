Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    2 Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    3 Тест: какое решение примет футболист?
    Тест: какое решение примет футболист?

    «РБ-Спорт»: Крыховяк заработает 9,5 миллиона за 3 года в «Краснодаре»

    Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк в ближайшее время станет игроком «Краснодара».

    По информации «РБ-Спорт», игрок сборной Польши подпишет контракт на три года. За это время он заработает 9,5 миллиона евро.

    «Краснодар» купит 31-летнего футболиста за 1,5 миллиона.

    • Крыховяк выступает за «Локо» с 2018 года. Его купили за 12 миллионов.
    • Рыночная цена полузащитника – 15 миллионов.
    • В прошлом сезоне он забил 9 голов и сделал 3 ассиста в 26 матчах РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:27
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +103

      jek718875 1 час назад

      Очевидно, что это опечатка, такого не может быть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3955

      rash1959 1 час назад

      ФИФА-УЕФА, ЭТА СДЕЛОЧКА КАК РАЗ ДЛЯ ВАШЕГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА.
      это даже не серая, а оооочень чёрная схема.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7537

      Cleaner 1 час назад

      Как Капелло в сборной России...)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13726

      Garrincha58 1 час назад

      нормально так заработает на пенсию

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19570

      vladimir-7 2 часа назад

      Если Краснодар купит Крыховяка за 1,5 млн. евро, то в чем навар Локо,
      который заплатил за него 12 млн., а его рыночная стоимость – 15 млн.?
      А может быть Галицкий оплатил Плутнику и Рангнику с Цорном за какую-
      нибудь "консультацию" порядка 10 млн. евро отдельно?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1161

      Хейтер Аларм > vladimir-7 1 час назад

      они за его жирнющий контракт сэкономят 10 млн евро, ну еще и 1,5ляма сверху получат. наконец, в локо появились толковые менеджеры

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +150

      Solist345345 2 часа назад

      Рыночная стоимость - 15млн, покупают за 1,5 ляма. Это попахивает такой АФЕРОЙ.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +988

      R_a_i_n > Solist345345 2 часа назад

      У паровозов идёт распил средств. И для этих Целей там Цорн появился.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    87930
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67032
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru