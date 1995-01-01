«РБ-Спорт»: Крыховяк заработает 9,5 миллиона за 3 года в «Краснодаре»

Очевидно, что это опечатка, такого не может быть
Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк в ближайшее время станет игроком «Краснодара».
По информации «РБ-Спорт», игрок сборной Польши подпишет контракт на три года. За это время он заработает 9,5 миллиона евро.
«Краснодар» купит 31-летнего футболиста за 1,5 миллиона.
- Крыховяк выступает за «Локо» с 2018 года. Его купили за 12 миллионов.
- Рыночная цена полузащитника – 15 миллионов.
- В прошлом сезоне он забил 9 голов и сделал 3 ассиста в 26 матчах РПЛ.