«РБ-Спорт»: Крыховяк заработает 9,5 миллиона за 3 года в «Краснодаре»

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк в ближайшее время станет игроком «Краснодара».

По информации «РБ-Спорт», игрок сборной Польши подпишет контракт на три года. За это время он заработает 9,5 миллиона евро.

«Краснодар» купит 31-летнего футболиста за 1,5 миллиона.