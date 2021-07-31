РПЛ. «Локомотив» пятый раз подряд победил ЦСКА

«Локомотив» победил и во втором туре РПЛ. В гостях обыгран ЦСКА, причем команда Марко Николича уступала по ходу встречи.

У ЦСКА единственный мяч забил вернувшийся из аренды в турецкую «Касымпашу» Кристиян Бистрович.

Это пятая подряд победа «Локомотива» над ЦСКА с учетом всех турниров.

Чемпионат России. РПЛ. 2-й тур

ЦСКА (Москва) – Локомотив (Москва) – 1:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Бистрович, 18; 1:1 – Смолов, 22; 1:2 – Жемалетдинов, 60.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Ахметов (Эджуке, 56), Обляков, Тикнизян (Влашич, 68), Бистрович (Бохинен, 68), Бийол, Мухин (Дзагоев, 68), Заболотный, Чалов (Кучаев, 83).

«Локомотив»: Гилерме, Рыбус, Сильянов, Мурило, Баринов, Жемалетдинов (Миранчук, 77), Рыбчинский (Зе Луиш, 89), Куликов, Магкеев, Смолов (Живоглядов, 89), Камано (Пабло, 83).

Предупреждения: Мухин, 23; Тикнизян, 58; Обляков, 90+3 – Баринов, 29; Мурило, 31; Куликов, 42.

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