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РПЛ. «Локомотив» пятый раз подряд победил ЦСКА

31 июля 2021, 21:53
60

«Локомотив» победил и во втором туре РПЛ. В гостях обыгран ЦСКА, причем команда Марко Николича уступала по ходу встречи.

У ЦСКА единственный мяч забил вернувшийся из аренды в турецкую «Касымпашу» Кристиян Бистрович.

Это пятая подряд победа «Локомотива» над ЦСКА с учетом всех турниров.

Чемпионат России. РПЛ. 2-й тур

ЦСКА (Москва) – Локомотив (Москва) – 1:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Бистрович, 18; 1:1 – Смолов, 22; 1:2 – Жемалетдинов, 60.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Ахметов (Эджуке, 56), Обляков, Тикнизян (Влашич, 68), Бистрович (Бохинен, 68), Бийол, Мухин (Дзагоев, 68), Заболотный, Чалов (Кучаев, 83).

«Локомотив»: Гилерме, Рыбус, Сильянов, Мурило, Баринов, Жемалетдинов (Миранчук, 77), Рыбчинский (Зе Луиш, 89), Куликов, Магкеев, Смолов (Живоглядов, 89), Камано (Пабло, 83).

Предупреждения: Мухин, 23; Тикнизян, 58; Обляков, 90+3 – Баринов, 29; Мурило, 31; Куликов, 42.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив
Комментарии (60)
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PAREVG.
1627757652
С победой, КЗ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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portero
1627757714
Локо с победой!!! Молодцы.
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slavа0508
1627757720
Локо с победой !!! Кони старались но не смогли ...
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shahor
1627757789
Мои поздравления поклонникам железнодорожников.Но,результат предсказуемый-у нас нет не тренера,не нападающих.И каких либо переспектив у армейцев не видно.Вообще.
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Боцман59rus
1627757878
_Чалов это нечто, да и Заболотный растворился. Вообщем у Леши по составу проблемы, а если Влашич уйдет, или Дзагоев привычно сломается, то вообще труба))
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oyabun
1627757946
Локомотив с заслуженной волевой победой. Всю игру доминировали и победа не вызывает сомнений. И это на фоне того, что нет уже в команде таких лидеров как Чорлука и Крыховяк. А значит что? Значит заслуга тренера. Умеет работать с любым набором игроков. В отличие от армейцев, у которых на месте тренера бывший игрок и в этом все его "тренерские" заслуги. Мы с Аленичевым это уже проходили. Моё сочувствие. Да еще и эта новая смешная форма, как будто снизу произошло самопроизвольное возгорание памперсов (без обид, просто так смотрится).
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zra78
1627758022
С Победой КЗ!!! Но что то не радостно,чувствуется тревога,что Цорн ещё насрёт...
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insider_retro
1627758635
Безобразная игра, непонятные эксперименты с составом, персональная беззубость и командная недееспособность... Никто ничего не потянул и не показал, кроме Дзаги, исходящего на психоз и слюни...
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Hektor 84
1627761472
Привет конюшня! Как твои дела? А где преданные кони Cleaner и Vladimir? Чего не обсуждают игру своей конюшни? Или только могут срать на ветке Спартака?
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zigbert
1627761850
Локомотив с победой! Начало получилось осторожное, без явных голевых моментов. Гол не смутил железнодорожников и они быстро сравняли счет. После гола Жемалетдинова Локомотив стал играть по счету а ЦСКА перехватил инициативу с выходом на поле Дзагоева и Влашича. Но все же Локомотиву удалось сохранить победный счет.
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