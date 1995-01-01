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    РПЛ. «Локомотив» пятый раз подряд победил ЦСКА

    «Локомотив» победил и во втором туре РПЛ. В гостях обыгран ЦСКА, причем команда Марко Николича уступала по ходу встречи.

    У ЦСКА единственный мяч забил вернувшийся из аренды в турецкую «Касымпашу» Кристиян Бистрович.

    Это пятая подряд победа «Локомотива» над ЦСКА с учетом всех турниров.

    Чемпионат России. РПЛ. 2-й тур

    ЦСКА (Москва) – Локомотив (Москва) – 1:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Бистрович, 18; 1:1 – Смолов, 22; 1:2 – Жемалетдинов, 60.

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Ахметов (Эджуке, 56), Обляков, Тикнизян (Влашич, 68), Бистрович (Бохинен, 68), Бийол, Мухин (Дзагоев, 68), Заболотный, Чалов (Кучаев, 83).

    «Локомотив»: Гилерме, Рыбус, Сильянов, Мурило, Баринов, Жемалетдинов (Миранчук, 77), Рыбчинский (Зе Луиш, 89), Куликов, Магкеев, Смолов (Живоглядов, 89), Камано (Пабло, 83).

    Предупреждения: Мухин, 23; Тикнизян, 58; Обляков, 90+3 – Баринов, 29; Мурило, 31; Куликов, 42.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:53
    Комментарии42
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      Рейтинг: +2342

      Аид666 9 минут назад

      а в целом это не дерби, а продукт футболосодержащий...

      0
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      Рейтинг: +2342

      Аид666 9 минут назад

      «Чего ждать болельщикам в новом сезоне? Болельщикам – как обычно, болеть за нашу команду. Я могу точно сказать, что на поле не будет ни одного равнодушного игрока.

      боюсь уже началось....

      0
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      Рейтинг: +13208

      Dominator777 > Аид666 7 минут назад

      Игры как не было, так и нет...Этот сезон похоже опять без медалей и европейских лиг...

      0
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      ...
      Рейтинг: +2342

      Аид666 > Dominator777 2 минуты назад

      какие медали? сейчас Влашич улетит и привет 7-10 место.... "усиление" в виде Мухина и Зе как раз показывает курс команды которую уже продали за долги...

      0
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      Рейтинг: +7506

      GoLenaStop 13 минут назад

      А, Бистрович - дальний шикарный гол! Браво.
      А, армейцы, с мячом в ворота зайти не получается, не на тех попали...
      Хорошая игра равных по силе и сырости команд.
      Пасиба за гру!

      1
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      Рейтинг: +1245

      Dr.Metal 14 минут назад

      Второй матч играть от обороны это слишком. А насчёт Локомотива, сколько себя помню всю жизнь они нас 1-0 обыгрывали и Динамо та же история

      1
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      Рейтинг: +67046

      insider_retro 23 минуты назад

      Безобразная игра, непонятные эксперименты с составом, персональная беззубость и командная недееспособность... Никто ничего не потянул и не показал, кроме Дзаги, исходящего на психоз и слюни...

      4
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      Рейтинг: +2814

      Дедуктор 24 минуты назад

      Однако! Николич показал. Что он Тренер! А вот, про А.Березуцкого этого не скажешь. Чел явно превысил порог своей компетентности. Имея таких интересных игроков, весь первый тайм изображать старательный и очень тупой антифутбол. Смысл?

      2
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      Рейтинг: -727

      СуперПАВ9 26 минут назад

      Молодцы с победой

      0
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      Рейтинг: +705

      xkixerx 28 минут назад

      Валидол конечно был, после 3 замены от Васьки.... Но выстояли. С Победой Красно-Зеленые!!!

      1
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      Рейтинг: +1245

      Dr.Metal > xkixerx 16 минут назад

      Васька в Краснодаре, а у ЦСКА Алёшенька

      3
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      Рейтинг: +3424

      Semenycch 29 минут назад

      Получился реально интересный матч, с нервом, с массой индивидуальных столкновений, с накатами встречных атак. Браво команды. Реально боролись. Ну а победила та команда, которой немного повезло.

      0
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      Рейтинг: +3077

      PAREVG. 30 минут назад

      Победа это конечно хорошо, НО, что на поле делал Камано??? кроме удара в перекладину и вспомнить нечего.
      Хорошо что заменили...

      1
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      Рейтинг: -727

      СуперПАВ9 > PAREVG. 26 минут назад

      Тебя надо заменить рассист хренов

      0
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      Рейтинг: +3077

      PAREVG. > СуперПАВ9 23 минуты назад

      ' yt lj;lticz

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      Рейтинг: -727

      СуперПАВ9 > PAREVG. 19 минут назад

      Выслать тебя надо на Украину

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      Рейтинг: +3077

      PAREVG. > СуперПАВ9 16 минут назад

      Я там был еще во времена СССР - не понравилось.

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      Рейтинг: -727

      СуперПАВ9 > PAREVG. 13 минут назад

      Там тебе место

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      Рейтинг: +3077

      PAREVG. > СуперПАВ9 11 минут назад

      Я по терял интерес к этому диалогу

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