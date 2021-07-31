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  • «SMM-щика уже продали?». «Рубин» обратил внимание, что «Локомотив» вовремя не опубликовал результат матча с ЦСКА

«SMM-щика уже продали?». «Рубин» обратил внимание, что «Локомотив» вовремя не опубликовал результат матча с ЦСКА

31 июля 2021, 22:52
4

«Локомотив» своевременно не опубликовал в твиттере результат матча второго тура РПЛ против ЦСКА (2:1). На это обратил внимание «Рубин».

«Ребята, «Локомотив», а как вы с ЦСКА-то сыграли? Или вы SMM-щика уже продали?» – спросил «Рубин».

  • «Локомотив» в течение недели предлагал своих игроков клубам РПЛ.
  • Известно, что команду покидает полузащитник Гжегож Крыховяк.
  • При этом в первых 2 турах РПЛ «Локомотив» победил.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Рубина»
Россия. Премьер-лига Локомотив Рубин
Комментарии (4)
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Добрый Бобер
1627764031
Подъ#б защитан!
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paracetamol
1627765976
Дэнэг нэт, вот и продали.
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Рубинище
1627771391
зачёт
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Niko
1627795307
Хорошо)) по доброму и с чувством юмора
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