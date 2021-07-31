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    «SMM-щика уже продали?». «Рубин» обратил внимание, что «Локомотив» вовремя не опубликовал результат матча с ЦСКА

    «Локомотив» своевременно не опубликовал в твиттере результат матча второго тура РПЛ против ЦСКА (2:1). На это обратил внимание «Рубин».

    «Ребята, «Локомотив», а как вы с ЦСКА-то сыграли? Или вы SMM-щика уже продали?» – спросил «Рубин».

    • «Локомотив» в течение недели предлагал своих игроков клубам РПЛ.
    • Известно, что команду покидает полузащитник Гжегож Крыховяк.
    • При этом в первых 2 турах РПЛ «Локомотив» победил.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Рубина»

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    31.07.2021 22:52
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