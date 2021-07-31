«SMM-щика уже продали?». «Рубин» обратил внимание, что «Локомотив» вовремя не опубликовал результат матча с ЦСКА

«Локомотив» своевременно не опубликовал в твиттере результат матча второго тура РПЛ против ЦСКА (2:1). На это обратил внимание «Рубин».
«Ребята, «Локомотив», а как вы с ЦСКА-то сыграли? Или вы SMM-щика уже продали?» – спросил «Рубин».
- «Локомотив» в течение недели предлагал своих игроков клубам РПЛ.
- Известно, что команду покидает полузащитник Гжегож Крыховяк.
- При этом в первых 2 турах РПЛ «Локомотив» победил.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: твиттер «Рубина»