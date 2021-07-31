«SMM-щика уже продали?». «Рубин» обратил внимание, что «Локомотив» вовремя не опубликовал результат матча с ЦСКА

«Локомотив» своевременно не опубликовал в твиттере результат матча второго тура РПЛ против ЦСКА (2:1). На это обратил внимание «Рубин».

«Ребята, «Локомотив», а как вы с ЦСКА-то сыграли? Или вы SMM-щика уже продали?» – спросил «Рубин».

«Локомотив» в течение недели предлагал своих игроков клубам РПЛ.

Известно, что команду покидает полузащитник Гжегож Крыховяк .

. При этом в первых 2 турах РПЛ «Локомотив» победил.