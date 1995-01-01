Пиняев: «Мой возраст должен давить на российский футбол, а не на меня»

Не захваливайте парня. На поле он провел всего минут 15. Первый его пас назад чуть не привел к голевому моменту Спартака. Потом да, накрутил пару раз защитника Спартака красиво. Вот когда Пиняев сыграет несколько полных игр, тогда и будем судить о нем, как о футболисте.
Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев высказался о дебюте в РПЛ в матче второго тура против «Спартака» (0:1).
– Твой возраст – всего 16 лет. Только два футболиста дебютировали в более раннем возрасте. Не давит этот момент?
– На меня он точно не должен давить. Это на российский футбол он должен давить. Например, в Испании люди дебютировали в 15 лет. Это не мои интересы. Моя задача – развиваться. Вкладывать в себя, в команду, чтобы она побеждала и набирала очки в каждом матче.
- Пиняев стоит 800 тысяч евро.
- Игрок – воспитанник «Чертаново».
- Он проходил стажировку в «Манчестер Юнайтед».
Пиняев: «Адаптировался к РПЛ за одно единоборство»
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