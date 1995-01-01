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    Пиняев: «Мой возраст должен давить на российский футбол, а не на меня»

    Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев высказался о дебюте в РПЛ в матче второго тура против «Спартака» (0:1).

    – Твой возраст – всего 16 лет. Только два футболиста дебютировали в более раннем возрасте. Не давит этот момент?

    – На меня он точно не должен давить. Это на российский футбол он должен давить. Например, в Испании люди дебютировали в 15 лет. Это не мои интересы. Моя задача – развиваться. Вкладывать в себя, в команду, чтобы она побеждала и набирала очки в каждом матче.

    Пиняев: «Адаптировался к РПЛ за одно единоборство»

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    Источник: официальный сайт «Крыльев Советов»

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    Комментарии12
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      Рейтинг: +7504

      Cleaner 1 час назад

      Не захваливайте парня. На поле он провел всего минут 15. Первый его пас назад чуть не привел к голевому моменту Спартака. Потом да, накрутил пару раз защитника Спартака красиво. Вот когда Пиняев сыграет несколько полных игр, тогда и будем судить о нем, как о футболисте.

      3
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      Рейтинг: +16060

      derrik2000 2 часа назад

      Не, ну, так-то, конечно, корреспондент помог Пиняеву дать вполне вменяемый ответ. ))
      Ответ не мальчика, но мужа... )))
      Но пусть сейчас лучше ВООБЩЕ ПРЕКРАТИТ давать даже короткие интервью, а лучше сосредоточится на тренировках, играх...
      Тогда, может быть, что-то нужное для всего российского футбола из него и вырастит.
      Много было уже таких, подающих АГРАМАДНЫЕ надежды...
      Устанешь пальцы загибать, считая...

      2
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      Рейтинг: +2369

      ySS 2 часа назад

      Дитё, рано взвешивать себя и российский футбол на одних весах

      1
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      Рейтинг: +498

      ПалкоВводецъ 2 часа назад

      Не плохо пацанчик возил хряка засосника по бровке.

      1
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      Рейтинг: +601

      Roma56 > ПалкоВводецъ 2 часа назад

      пацан вообще красава, вовремя ваш Юрка на пенсию ушел

      0
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      Рейтинг: +7504

      Cleaner > Roma56 1 час назад

      15 минут игры не повод возводить Пиняева в ранг звезды.

      2
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      Рейтинг: +3953

      rash1959 3 часа назад

      Если бы в нём проглядывали толк, то он не торчал бы в Крыльях, а давно куплен был верхними клубами.
      Сколько таких "месси" перегорело после нескольких игр.

      1
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      Рейтинг: +1138

      vmonomah17 > rash1959 2 часа назад

      Поэтому не покупают. У нас молодежь быстро звезду ловит и сдувается. В итоге, если не сдулся к 23-25 годам, то получает статус подающий надежды и перспективный.

      1
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      Рейтинг: +2460

      Иван Петров 1986 4 часа назад

      Опять испортят парня. Он пока еще никто, а из него уже звезду делают. Дебилы ! ! !

      5
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      Рейтинг: +12630

      Persona_non_Grata > Иван Петров 1986 2 часа назад

      Как не получилось как с " Русским Месси " Д. Давыдовым - тоже дифирамбы пели на каждом углу ((

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      Рейтинг: +2460

      Иван Петров 1986 > Persona_non_Grata 55 минут назад

      Так и получится. Сейчас начнет деньги требовать и пропадет как футболист.

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      Рейтинг: +910

      Граф2019 > Иван Петров 1986 33 минуты назад

      дык так конкурентов то и убирают...

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