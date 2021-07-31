Пиняев: «Мой возраст должен давить на российский футбол, а не на меня»

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев высказался о дебюте в РПЛ в матче второго тура против «Спартака» (0:1).

– Твой возраст – всего 16 лет. Только два футболиста дебютировали в более раннем возрасте. Не давит этот момент?

– На меня он точно не должен давить. Это на российский футбол он должен давить. Например, в Испании люди дебютировали в 15 лет. Это не мои интересы. Моя задача – развиваться. Вкладывать в себя, в команду, чтобы она побеждала и набирала очки в каждом матче.

Пиняев стоит 800 тысяч евро.

Игрок – воспитанник «Чертаново».

Он проходил стажировку в «Манчестер Юнайтед».

Пиняев: «Адаптировался к РПЛ за одно единоборство»