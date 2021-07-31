Пиняев: «Адаптировался к РПЛ за одно единоборство»

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев поделился впечатлениями после дебюта в РПЛ в матче второго тура против «Спартака» (0:1). Игроку 16 лет.

– Дебют против «Спартака»? Ничего особенного, такой же дебют, как против любой другой команды.

– В первом единоборстве Айртон вас прижал, а дальше уже вы его раскручивали.

– Адаптация тоже должна была какая-то пройти к новому темпу, новой лиге, поэтому первые минуты пришлось потратить на нее.

– То есть у вас адаптация проходит за одно единоборство?

– У всех по-разному. Рад, что получилось за одно единоборство.

– «Крылья» сегодня показали свой максимум или могут намного лучше?

– Если «Крылья» будут каждый матч так проводить, будет большое количество очков. Команда прошла адаптацию к новой лиге по сравнению с первым туром, игра улучшается.