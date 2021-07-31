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Пиняев: «Адаптировался к РПЛ за одно единоборство»

31 июля 2021, 00:44
13

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев поделился впечатлениями после дебюта в РПЛ в матче второго тура против «Спартака» (0:1). Игроку 16 лет.

– Дебют против «Спартака»? Ничего особенного, такой же дебют, как против любой другой команды.

– В первом единоборстве Айртон вас прижал, а дальше уже вы его раскручивали.

– Адаптация тоже должна была какая-то пройти к новому темпу, новой лиге, поэтому первые минуты пришлось потратить на нее.

– То есть у вас адаптация проходит за одно единоборство?

– У всех по-разному. Рад, что получилось за одно единоборство.

– «Крылья» сегодня показали свой максимум или могут намного лучше?

– Если «Крылья» будут каждый матч так проводить, будет большое количество очков. Команда прошла адаптацию к новой лиге по сравнению с первым туром, игра улучшается.

Источник: телеграм-канал Романа Гуськова
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Спартак Пиняев Сергей
Комментарии (13)
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житель СПб
1627683521
В добрый путь! Переходи в Зенит!
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oyabun
1627705109
Хороший игрок. Перспективный. Главное чтобы не зазвездился и тогда будет толк.
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Oldtrafford83
1627708714
Сережа, продолжай в том же духе и через 2-3 года поедешь в МЮ уже точно не на стажировку)
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Бухбух
1627714456
В чемпионате пешеходов адаптация не требуется.
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rash1959
1627715567
Пацан, вышедший только на поле, пару раз обогнал игрока сыгравшего 80 минут. Это не показатель. Да и Аэртон не сфолил на нём вблизи штрафной, это главное, и в угловой выбил в последнем моменте. Что тут за "адаптировался". Молодой пусть бегает, а нарвётся на мужика типа как Гацкан играл, поутихет. А пока пусть уму разуму набирается. Курица без головы тоже бегает. Рано хвалить, лучше ругать, думать начнёт.
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portero
1627717376
Еще мальчишка, пахать и пахать, не сломаться и не зазнаться. Шанец есть вырасти в хорошего игрока, еще больше шансов остаться "подающим надежды", лет так до 30....
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derrik2000
1627719465
Был такой в Локомотиве у Сёмина Заза Джанашия. Из Абхазии. Лучший бомбардир тамошнего чемпионата с умопомрачительным количеством голов за один сезон в тамошнемс чемпионате (это было ещё задолго ДО грузино-абхазского конфликта). Тот тоже обещал забить мячей 60-70 в российском чемпионате... И ХТО его сейчас помнит???
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NewLife
1627725172
Успехов парню и держаться подальше от людей с микрофоном или блокнотом.
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