Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    2 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    3 Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?

    «СЭ»: «Сочи» не обращался в «Фиорентину» по трансферу Кокорина

    «Сочи» не обращался к «Фиорентине» по поводу возможного трансфера нападающего Александра Кокорина, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Ранее «Матч ТВ» сообщал, что итальянский клуб готов продать 30-летнего форварда в «Сочи» за 4,5 миллиона евро.

    • Кокорин выступал за «Сочи» в 2020-м году.
    • В январе Кокорин перешел из «Спартака» в «Фиорентину» за 4,5 миллиона евро.
    • С тех пор он принял участие только в 4 официальных матчах.

    Calciomercato: «Фиорентина» не рассчитывает на Кокорина и предложила его российским и турецким клубам

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:59
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +49666

      portero 1 час назад

      Сочи возьмёт только с доплатой...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7374

      Cleaner 2 часа назад

      Кокорин неоднократно заявлял, что Сочи - клуб не его таланта уровня! А потом сбежал в Спартак. Зачем он после этого в Сочах нужен???

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13704

      Garrincha58 3 часа назад

      а че не в Зенит сейчас как раз вместо Дриусси и тем более если Азмун уйдёт Кокорин как раз ко двору будет

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1121

      tarasofka > Garrincha58 3 часа назад

      скорее зенит возьмёт смолова на распродаже ржд.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    87852
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67008
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru