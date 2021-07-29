«СЭ»: «Сочи» не обращался в «Фиорентину» по трансферу Кокорина

«Сочи» не обращался к «Фиорентине» по поводу возможного трансфера нападающего Александра Кокорина, сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее «Матч ТВ» сообщал, что итальянский клуб готов продать 30-летнего форварда в «Сочи» за 4,5 миллиона евро.

Кокорин выступал за «Сочи» в 2020-м году.

В январе Кокорин перешел из «Спартака» в «Фиорентину» за 4,5 миллиона евро.

С тех пор он принял участие только в 4 официальных матчах.

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