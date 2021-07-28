Calciomercato: «Фиорентина» не рассчитывает на Кокорина и предложила его российским и турецким клубам

и кому нужен сейчас Коко, налетай, Колизейщики, "фиалки" задаром продают... выпилит весь бюджет клуба за год...)
Форвард Александр Кокорин летом может покинуть «Фиорентину». Клуб намерен продать россиянина, так как не рассчитывает на него.
Игрока предложили клубам из России и Турции.
- В январе Кокорин перешел из «Спартака» в «Фиорентину» за 4,5 миллиона евро.
- С тех пор он принял участие только в 4 официальных матчах.
- Сейчас игрок стоит 3,5 миллиона евро.
Тренер «Фиорентины»: «Кокорин мог забить 3-4 гола. Он должен работать над эффективностью, присущей нападающему»