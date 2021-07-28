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    Calciomercato: «Фиорентина» не рассчитывает на Кокорина и предложила его российским и турецким клубам

    Форвард Александр Кокорин летом может покинуть «Фиорентину». Клуб намерен продать россиянина, так как не рассчитывает на него.

    Игрока предложили клубам из России и Турции.

    • В январе Кокорин перешел из «Спартака» в «Фиорентину» за 4,5 миллиона евро.
    • С тех пор он принял участие только в 4 официальных матчах.
    • Сейчас игрок стоит 3,5 миллиона евро.

    Тренер «Фиорентины»: «Кокорин мог забить 3-4 гола. Он должен работать над эффективностью, присущей нападающему»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Calciomercato

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    28.07.2021 23:45
    Комментарии6
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      Рейтинг: +15686

      JTherry 39 минут назад

      и кому нужен сейчас Коко, налетай, Колизейщики, "фиалки" задаром продают... выпилит весь бюджет клуба за год...)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1791

      acor94 47 минут назад

      Давай в Сочи. Поможешь команде в еврокубках!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1597

      Радио1000шумеров 1 час назад

      "Сейчас игрок стоит 3,5 миллиона евро". Очепятка. 3,5 миллиона копеек.

      1
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      Рейтинг: +6888

      playsh 1 час назад

      Возвращение блудного придурка в Россию.В Читинский Локомотив возьмут.Если отстегнёт.

      1
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      Рейтинг: +3254

      FENIX-SL 1 час назад

      это как так?
      самый перспективный и распиаренный игрок России!!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +6481

      Рубинище 1 час назад

      кто бы сомневался

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