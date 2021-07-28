Calciomercato: «Фиорентина» не рассчитывает на Кокорина и предложила его российским и турецким клубам

Форвард Александр Кокорин летом может покинуть «Фиорентину». Клуб намерен продать россиянина, так как не рассчитывает на него.

Игрока предложили клубам из России и Турции.

В январе Кокорин перешел из «Спартака» в «Фиорентину» за 4,5 миллиона евро.

С тех пор он принял участие только в 4 официальных матчах.

Сейчас игрок стоит 3,5 миллиона евро.

Тренер «Фиорентины»: «Кокорин мог забить 3-4 гола. Он должен работать над эффективностью, присущей нападающему»