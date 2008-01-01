Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    2 Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    3 Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?

    Тренер «Фиорентины»: «Кокорин мог забить 3-4 гола. Он должен работать над эффективностью, присущей нападающему»

    Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно прокомментировал игру нападающего Александра Кокорина в товарищеском матче с «Полиспортивой» (11:0).

    «Сегодня Кокорин мог забить 3-4 гола. Думаю, он должен работать над эффективностью, которой должен обладать нападающий.

    Он любит связывать игру, и заработал пенальти благодаря хорошему движению. Кокорин может работать в этой зоне, но сейчас ему удобнее в 16 метрах от ворот.

    Надеемся, мы сможем добиться прогресса в ближайшее время», – сказал Итальяно.

    • Кокорин вышел в стартовом составе, заработал пенальти и был заменен после перерыва.
    • Его партнер Душан Влахович забил семь мячей.
    • В январе Кокорин перешел из «Спартака» в «Фиорентину» за 4,5 миллиона евро.
    • С тех пор он принял участие только в 4 официальных матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Fiorentina.it

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:17
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5939

      Fusballer 1 час назад

      А пока тренироваться на клубах четвёртой лиги.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3281

      general.lizyukov 1 час назад

      Ключевое - он должен РАБОТАТЬ. Это не про кокошу

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    87687
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66934
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru