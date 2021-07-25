Тренер «Фиорентины»: «Кокорин мог забить 3-4 гола. Он должен работать над эффективностью, присущей нападающему»

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно прокомментировал игру нападающего Александра Кокорина в товарищеском матче с «Полиспортивой» (11:0).

«Сегодня Кокорин мог забить 3-4 гола. Думаю, он должен работать над эффективностью, которой должен обладать нападающий.

Он любит связывать игру, и заработал пенальти благодаря хорошему движению. Кокорин может работать в этой зоне, но сейчас ему удобнее в 16 метрах от ворот.

Надеемся, мы сможем добиться прогресса в ближайшее время», – сказал Итальяно.