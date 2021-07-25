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  • Тренер «Фиорентины»: «Кокорин мог забить 3-4 гола. Он должен работать над эффективностью, присущей нападающему»

Тренер «Фиорентины»: «Кокорин мог забить 3-4 гола. Он должен работать над эффективностью, присущей нападающему»

25 июля 2021, 21:17
4

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно прокомментировал игру нападающего Александра Кокорина в товарищеском матче с «Полиспортивой» (11:0).

«Сегодня Кокорин мог забить 3-4 гола. Думаю, он должен работать над эффективностью, которой должен обладать нападающий.

Он любит связывать игру, и заработал пенальти благодаря хорошему движению. Кокорин может работать в этой зоне, но сейчас ему удобнее в 16 метрах от ворот.

Надеемся, мы сможем добиться прогресса в ближайшее время», – сказал Итальяно.

  • Кокорин вышел в стартовом составе, заработал пенальти и был заменен после перерыва.
  • Его партнер Душан Влахович забил семь мячей.
  • В январе Кокорин перешел из «Спартака» в «Фиорентину» за 4,5 миллиона евро.
  • С тех пор он принял участие только в 4 официальных матчах.

Источник: Fiorentina.it
Италия. Серия А Фиорентина Кокорин Александр Итальяно Винченцо
Комментарии (4)
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general.lizyukov
1627239669
Ключевое - он должен РАБОТАТЬ. Это не про кокошу
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Fusballer
1627239814
А пока тренироваться на клубах четвёртой лиги.
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portero
1627298417
Прогресса от Кокорина добиться сложно, но итальянцы оптимисты, молодцы....
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житель СПб
1627333922
Надеюсь на него. Посмотрим...
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