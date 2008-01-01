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    Кокорин заработал пенальти в товарищеском матче за «Фиорентину». Его партнер Влахович забил семь мячей

    «Фиорентина» разгромила «Полиспортиву» (11:0) из четвертого итальянского дивизиона в товарищеском матче.

    Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин вышел на поле в стартовом составе, заработал пенальти и был заменен после перерыва.

    Его партнер Душан Влахович забил семь мячей.

    • В январе Кокорин перешел из «Спартака» в «Фиорентину» за 4,5 миллиона евро.
    • С тех пор он принял участие только в 4 официальных матчах.
    • Форвард из-за повреждений пропустил 12 игр.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:32
    Комментарии7
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      Рейтинг: +3170

      Axe111 2 часа назад

      Гениальная польза команде))))))))

      1
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      Рейтинг: +1490

      lek! 2 часа назад

      Серьезное достижение , Влазович всего лишь забил 7 голов . Но кокошка пенальти заработал .

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      Рейтинг: +519

      стоп кран > lek! 2 часа назад

      ilichkadr , kvm, lek!, Fusballer ,Боцман59rus ====Сохраним в памяти тех, кто в Деспотовича не верил...Позор вам !

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      Рейтинг: +21012

      bset 2 часа назад

      Неправильный заголовок. Надо "Заработанный Кокориным пенальти помог обыграть Полиспортиву".

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      Рейтинг: +3322

      Алехсбургер. 3 часа назад

      ".. на 45-й минуте россиянин головой пробил в перекладину."(с)Чемп.
      С горя.)Раз восемь.

      2
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      Рейтинг: +4464

      Павелий > Алехсбургер. 1 час назад

      И послденим ударом всё же сломал перекладину! =) Как сообщают очевидцы, голова осталась целой.

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      Рейтинг: +12612

      Skull_Boy 3 часа назад

      Видно кто в команде нападающий, в кто убогое бревно не способное забить любителям

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