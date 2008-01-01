Кокорин заработал пенальти в товарищеском матче за «Фиорентину». Его партнер Влахович забил семь мячей

Гениальная польза команде))))))))
«Фиорентина» разгромила «Полиспортиву» (11:0) из четвертого итальянского дивизиона в товарищеском матче.
Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин вышел на поле в стартовом составе, заработал пенальти и был заменен после перерыва.
Его партнер Душан Влахович забил семь мячей.
- В январе Кокорин перешел из «Спартака» в «Фиорентину» за 4,5 миллиона евро.
- С тех пор он принял участие только в 4 официальных матчах.
- Форвард из-за повреждений пропустил 12 игр.