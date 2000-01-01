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    «Матч ТВ»: «Фиорентина» готова продать Кокорина в «Сочи» за 4,5 миллиона

    Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может вернуться в РПЛ.

    По информации «Матч ТВ», итальянский клуб готов продать 30-летнего россиянина в «Сочи» за 4,5 миллиона евро. Окончательное решение по игроку будет принято после завершения первого сбора «Фиорентины».

    • Кокорин выступал за «Сочи» в 2020-м году.
    • В январе Кокорин перешел из «Спартака» в «Фиорентину» за 4,5 миллиона евро.
    • С тех пор он принял участие только в 4 официальных матчах.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 14:15
    Комментарии30
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      Рейтинг: +3251

      _Marqella_ 8 минут назад

      Там же тренер говорил, что ещё чуть чуть и Саша будет феерить в европе...Для Коки вариант не самый плохой....что скажет господин Ротенберг,будем посмотреть..))

      0
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      Рейтинг: +1066

      Argon 40 минут назад

      Всё? Наигрался Саня в Европе?

      0
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      Рейтинг: +49666

      portero 1 час назад

      Если только с доплатой, это чудо ушёл из Сочи, зачем он нужен за деньги ..... с ним надо договор поминутно и за полезные действия на поле....

      0
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      Рейтинг: +1496

      gor77 1 час назад

      М-дя! ))))
      Для тех кто помнит)))))), старый монолог "Попугай" А. Хайта в исполнении Г. Хазанова напоминает:
      "...Про меня уже по городу слух пошел, что я несчастье приношу. До того дошло – задаром никто брать не хочет. Последний хозяин со мной мыкался-мыкался, да и сдал сюда. В зоопарк..."

      4
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      Рейтинг: +16010

      derrik2000 1 час назад

      Не.
      За 4, 5 не купят.
      Купят за миллион-полтора.
      Может быть.
      Если у Ротенберга будет благодушное настроение.
      Заключат с ним договор на год с зарплатой 3 миллиона евро в год и тут же отдадут в аренду Фиорентине.
      Причём, по условиям договора аренды, фиалки будут платить зарплату ПОЛНОСТЬЮ!
      Ну, а бонусы за "игру" Кокошки (а вдруг?) пойдут уже в карман ФК "Сочи". ))

      Если купят на условиях фиалок, то тогда даже не знаю, что сказать...

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      Рейтинг: +3251

      _Marqella_ > derrik2000 6 минут назад

      что за хрень ты несёшь??

      0
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      Рейтинг: +3969

      TOMSON 1 час назад

      Ну так то он не играл и на год старше стал... Какие 4.5? Итальянцы смотрю не стесняются...

      0
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      Рейтинг: +19514

      vladimir-7 2 часа назад

      Может быть Фиорентине надо обратиться к Паку, который по дешевке купит Кокорина для проведения натурных испытаний объекта на устойчивость
      к внешним силовым воздействиям.

      0
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      Рейтинг: +515

      99-й 2 часа назад

      4,5 миллиона евро это ведь Фиорентина Сочам заплатит я правильно понял?

      3
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      Рейтинг: +915

      R_a_i_n 2 часа назад

      Будет смешно если его Вротенберг еще и купит))

      0
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      Рейтинг: +19514

      vladimir-7 2 часа назад

      В бой с Федотовым за Кокорина вступает Федун, Саша нравится Зареме,
      у него хорошо везде пахнут волосы и ровный про(и)бор.

      7
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      Рейтинг: +3308

      neim > vladimir-7 2 часа назад

      Да ладно, не прикалывайся ?

      0
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      Рейтинг: +915

      R_a_i_n > vladimir-7 2 часа назад

      А у Володи понос словесный))

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      Рейтинг: +19514

      vladimir-7 > neim 1 час назад

      Очень понравилось, как надо выбирать главного тренера,
      по-заремовски

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