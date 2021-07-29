«Матч ТВ»: «Фиорентина» готова продать Кокорина в «Сочи» за 4,5 миллиона

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может вернуться в РПЛ.

По информации «Матч ТВ», итальянский клуб готов продать 30-летнего россиянина в «Сочи» за 4,5 миллиона евро. Окончательное решение по игроку будет принято после завершения первого сбора «Фиорентины».

Кокорин выступал за «Сочи» в 2020-м году.

В январе Кокорин перешел из «Спартака» в «Фиорентину» за 4,5 миллиона евро.

С тех пор он принял участие только в 4 официальных матчах.

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