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  • «Матч ТВ»: «Фиорентина» готова продать Кокорина в «Сочи» за 4,5 миллиона

«Матч ТВ»: «Фиорентина» готова продать Кокорина в «Сочи» за 4,5 миллиона

29 июля 2021, 14:15
27

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может вернуться в РПЛ.

По информации «Матч ТВ», итальянский клуб готов продать 30-летнего россиянина в «Сочи» за 4,5 миллиона евро. Окончательное решение по игроку будет принято после завершения первого сбора «Фиорентины».

  • Кокорин выступал за «Сочи» в 2020-м году.
  • В январе Кокорин перешел из «Спартака» в «Фиорентину» за 4,5 миллиона евро.
  • С тех пор он принял участие только в 4 официальных матчах.

Calciomercato: «Фиорентина» не рассчитывает на Кокорина и предложила его российским и турецким клубам

Источник: «Матч ТВ»
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Фиорентина Сочи Кокорин Александр
Комментарии (27)
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Алехсбургер.
1627559081
Смех в зале. Кто-то на.рал в будке суфлёра. Зритель потянулся к выходу.
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aaaaahhhh
1627560194
Цена окончательная, обжалованию не подлежит!:))) Надо подождать когда приплачивать за него начнут:)))))
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neveldomha
1627560340
Это афера века!
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razoryy
1627560547
Комедия с продолжением
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vladimir-7
1627563170
В бой с Федотовым за Кокорина вступает Федун, Саша нравится Зареме, у него хорошо везде пахнут волосы и ровный про(и)бор.
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99-й
1627563505
4,5 миллиона евро это ведь Фиорентина Сочам заплатит я правильно понял?
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vladimir-7
1627564983
Может быть Фиорентине надо обратиться к Паку, который по дешевке купит Кокорина для проведения натурных испытаний объекта на устойчивость к внешним силовым воздействиям.
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gor77
1627566496
М-дя! )))) Для тех кто помнит)))))), старый монолог "Попугай" А. Хайта в исполнении Г. Хазанова напоминает: "...Про меня уже по городу слух пошел, что я несчастье приношу. До того дошло – задаром никто брать не хочет. Последний хозяин со мной мыкался-мыкался, да и сдал сюда. В зоопарк..."
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portero
1627567674
Если только с доплатой, это чудо ушёл из Сочи, зачем он нужен за деньги ..... с ним надо договор поминутно и за полезные действия на поле....
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koli4ka
1627573768
фу,ну и слава Богу,отмучился раб божий...Какошка. Аминь!!!
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