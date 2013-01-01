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    El Transistor: «Реал» готов продать любого игрока

    «Реал» в это трансферное окно не исключает продажу любого футболиста команды. Ключевое условие – чтобы поступило выгодное для мадридцев предложение.

    Вероятно, «Реал» стремится найти средства на покупку форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе – самого дорогого футболиста в мире (160 миллионов евро).

    Marca: «Реал» не покупает игроков летом из-за Мбаппе. Ради француза клуб отпустил Рамоса и Варана

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер El Transistor

    Испанская футбольная радиопередача, выходящая на Onda Sero. Аудитория в твиттере – более 76 тысяч подписчиков.

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11878

      paracetamol 28 минут назад

      Надо Зениту Месси купить по-дешевке!

      0
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      Рейтинг: +3044

      neveldomha > paracetamol 14 минут назад

      Осталось только Месси перейти в Реал, а дальше Реал -Вокзал - Санкт-Петербург

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