El Transistor: «Реал» готов продать любого игрока

«Реал» в это трансферное окно не исключает продажу любого футболиста команды. Ключевое условие – чтобы поступило выгодное для мадридцев предложение.

Вероятно, «Реал» стремится найти средства на покупку форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе – самого дорогого футболиста в мире (160 миллионов евро).

Этим летом «Реал» уже продал в «Манчестер Юнайтед» Рафаэля Варана .

. Общая стоимость состава «Реала» – 793,5 миллиона евро.

Будущий сезон будет 1-м для Карло Анчелотти после возвращения в Мадрид.

Marca: «Реал» не покупает игроков летом из-за Мбаппе. Ради француза клуб отпустил Рамоса и Варана