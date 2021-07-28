El Transistor: «Реал» готов продать любого игрока

«Реал» в это трансферное окно не исключает продажу любого футболиста команды. Ключевое условие – чтобы поступило выгодное для мадридцев предложение.
Вероятно, «Реал» стремится найти средства на покупку форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе – самого дорогого футболиста в мире (160 миллионов евро).
- Этим летом «Реал» уже продал в «Манчестер Юнайтед» Рафаэля Варана.
- Общая стоимость состава «Реала» – 793,5 миллиона евро.
- Будущий сезон будет 1-м для Карло Анчелотти после возвращения в Мадрид.
Marca: «Реал» не покупает игроков летом из-за Мбаппе. Ради француза клуб отпустил Рамоса и Варана
Источник: твиттер El Transistor
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