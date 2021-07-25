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  • Тренер «Фиорентины» Итальяно: «Кокорин может быть основным форвардом, у него есть качества для этого»

Тренер «Фиорентины» Итальяно: «Кокорин может быть основным форвардом, у него есть качества для этого»

25 июля 2021, 15:43
6

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно высказался о перспективах форварда Александра Кокорина. Он может стать основным, считает итальянец.

«Саша может быть основным нападающим команды, у него есть качества для этого. Сыгранность придeт со временем. Кокорин должен хорошо атаковать, действуя у ворот и опускаясь в глубину. Нападающие должны выполнять свою главную функцию, а именно забивать голы», – цитирует Итальяно «Чемпионат» со ссылкой на Firenze Viola.

  • В январе Кокорин перешел из «Спартака» в «Фиорентину» за 4,5 миллиона евро.
  • С тех пор он принял участие только в 4 официальных матчах.
  • Форвард из-за повреждений пропустил 12 игр.

Источник: «Чемпионат»
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Фиорентина Кокорин Александр Итальяно Винченцо
Комментарии (6)
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Алехсбургер.
1627218164
В глубину опускаться -тут ему равных нет. Главное ,..со стулом осторожней. Что он с ним только не вытворяет.
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Garrincha58
1627220595
забивать голы? вот с этим у Ко проблемы
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general.lizyukov
1627239771
Ты себя утешаешь, что ли? Пытаешься оправдать наличие в составе этого балласта?
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Soccerdealer63
1627300487
ВВП тоже мог бы быть эффективным руководителем... Тоже, вроде, качества есть))) Да вот...
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