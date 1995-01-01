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    Тренер «Фиорентины» Итальяно: «Кокорин может быть основным форвардом, у него есть качества для этого»

    Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно высказался о перспективах форварда Александра Кокорина. Он может стать основным, считает итальянец.

    «Саша может быть основным нападающим команды, у него есть качества для этого. Сыгранность придeт со временем. Кокорин должен хорошо атаковать, действуя у ворот и опускаясь в глубину. Нападающие должны выполнять свою главную функцию, а именно забивать голы», – цитирует Итальяно «Чемпионат» со ссылкой на Firenze Viola.

    • В январе Кокорин перешел из «Спартака» в «Фиорентину» за 4,5 миллиона евро.
    • С тех пор он принял участие только в 4 официальных матчах.
    • Форвард из-за повреждений пропустил 12 игр.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:43
    Комментарии5
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      Рейтинг: +13667

      Garrincha58 2 часа назад

      забивать голы? вот с этим у Ко проблемы

      1
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      Рейтинг: +1334

      Ловкий Бубен > Garrincha58 1 час назад

      я бы не сказал что у него проблемы, не топ конечно но проблем я не вижу
      Для сравнения , играть он ещё не закончил, кстати

      Кержаков в клубе 203 , за сборную 30
      Стрельцов в клубах 117 , сборная 25
      Кокорин в клубах 93 , мяча, за сборную 17
      Глушаков в клубах 69, за сборную 0

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      Рейтинг: +3311

      Алехсбургер. 3 часа назад

      В глубину опускаться -тут ему равных нет.
      Главное ,..со стулом осторожней.
      Что он с ним только не вытворяет.

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      Рейтинг: +1334

      Ловкий Бубен > Алехсбургер. 1 час назад

      Мушкетеры тоже часто хватались за шпагу, думаю навыки со стулом скорее достоинство ( для мужчины конечно ), а не для низкотестостероновых существ неопределённого пола неспособных защищать честь свою и дамы

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      Рейтинг: +518

      стоп кран > Ловкий Бубен 41 минуту назад

      неспособных защищать честь свою и дамы=====Об чем ты ? По твоим словам Кока со стулом в руках защищал честь дамы ? )))

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