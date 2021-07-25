Тренер «Фиорентины» Итальяно: «Кокорин может быть основным форвардом, у него есть качества для этого»

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно высказался о перспективах форварда Александра Кокорина. Он может стать основным, считает итальянец.
«Саша может быть основным нападающим команды, у него есть качества для этого. Сыгранность придeт со временем. Кокорин должен хорошо атаковать, действуя у ворот и опускаясь в глубину. Нападающие должны выполнять свою главную функцию, а именно забивать голы», – цитирует Итальяно «Чемпионат» со ссылкой на Firenze Viola.
- В январе Кокорин перешел из «Спартака» в «Фиорентину» за 4,5 миллиона евро.
- С тех пор он принял участие только в 4 официальных матчах.
- Форвард из-за повреждений пропустил 12 игр.
Источник: «Чемпионат»