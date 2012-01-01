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    Де Дзерби: «Шахтеру» надо расти ментально»

    Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби провел дебютный матч в УПЛ против «Ингульца» (2:1). После игры он сказал, что его команде нужно расти психологически.

    «Я считаю, что мы провели очень хороший матч. Мы должны были закрывать его раньше и побеждать с разницей в более чем два мяча. В футболе, играешь ты в Италии или Украине, если ты не закрываешь матч, то возникает риск все потерять.

    Считаю, что у нас команда очень качественная, но в то же время достаточно молодая. Нам надо расти ментально и иметь жажду к победе с как можно большим счетом. Не должно возникать удовольствия от того, что мы создаем моменты, но их не забиваем», – сказал Де Дзерби.

    • Итальянец пришел в «Шахтер» из «Сассуоло».
    • В 1-м для себя раунде квалификации Лиги чемпионов «Шахтер» встретится с «Генком».
    • Для Де Дзерби это 1-й зарубежный тренерский опыт.

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    Источник: ютуб-канал «Канали Футбол 1,2,3»

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