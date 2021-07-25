Де Дзерби: «Шахтеру» надо расти ментально»

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби провел дебютный матч в УПЛ против «Ингульца» (2:1). После игры он сказал, что его команде нужно расти психологически.

«Я считаю, что мы провели очень хороший матч. Мы должны были закрывать его раньше и побеждать с разницей в более чем два мяча. В футболе, играешь ты в Италии или Украине, если ты не закрываешь матч, то возникает риск все потерять.

Считаю, что у нас команда очень качественная, но в то же время достаточно молодая. Нам надо расти ментально и иметь жажду к победе с как можно большим счетом. Не должно возникать удовольствия от того, что мы создаем моменты, но их не забиваем», – сказал Де Дзерби.