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  • «Спартак»: «Глушенков может вернуться из «Крыльев Советов» в январе»

«Спартак»: «Глушенков может вернуться из «Крыльев Советов» в январе»

25 июля 2021, 10:15
1

Сотрудник медиадепартамента «Спартака» Ярослав Кулемин рассказал об условиях аренды полузащитника Максима Глушенкова в «Крылья Советов». Игрока могут вернуть зимой.

«Аренда Глушенкова в «Крылья Советов» начинается с 1 августа. Есть вариант, что он может вернуться в январе. «Спартак» оставил такую опцию. Такой вариант будет рассматриваться», – сказал Кулемин.

  • В РПЛ/ФНЛ/ПФЛ футболист провел 104 матча, где сделал 39+12 результативных действий.
  • В РПЛ Глушенков забивает каждые 215 минут.
  • 21-летний Глушенков играл в Самаре в прошлом году.

Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Спартак Крылья Советов Глушенков Максим
Комментарии (1)
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Sancho010365
1627205332
Я думаю, что не только Глушенков вернётся, ещё пару пузырей, возможно даже скоро дважды с Бенфикой и Витория начнёт работать по другому. Я думаю с некоторыми придётся в команде расстаться. Куйбышев, без обид самый мой любимый город, таких отзывчивых и трудолюбивых как в Самаре теперь людей на свете нет. Хочется от Крыльев красивой игры. Самара хороших игроков давала и даёт. Если придут в Спартак, будет здорово, а если ещё придут с Динамо Киев (Цыганков к примеру, пока ещё не ушел в Милан) или одесского Черноморца, португальцев парочку можно то будет атомная бомба.
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