«Спартак»: «Глушенков может вернуться из «Крыльев Советов» в январе»

Сотрудник медиадепартамента «Спартака» Ярослав Кулемин рассказал об условиях аренды полузащитника Максима Глушенкова в «Крылья Советов». Игрока могут вернуть зимой.

«Аренда Глушенкова в «Крылья Советов» начинается с 1 августа. Есть вариант, что он может вернуться в январе. «Спартак» оставил такую опцию. Такой вариант будет рассматриваться», – сказал Кулемин.