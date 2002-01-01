«Спартак»: «Глушенков может вернуться из «Крыльев Советов» в январе»

Я думаю, что не только Глушенков вернётся, ещё пару пузырей, возможно даже скоро дважды с Бенфикой и Витория начнёт работать по другому. Я думаю с некоторыми придётся в команде расстаться. Куйбышев, без обид самый мой любимый город, таких отзывчивых и трудолюбивых как в Самаре теперь людей на свете нет. Хочется от Крыльев красивой игры. Самара хороших игроков давала и даёт. Если придут в Спартак, будет здорово, а если ещё придут с Динамо Киев (Цыганков к примеру, пока ещё не ушел в Милан) или одесского Черноморца, португальцев парочку можно то будет атомная бомба.
Сотрудник медиадепартамента «Спартака» Ярослав Кулемин рассказал об условиях аренды полузащитника Максима Глушенкова в «Крылья Советов». Игрока могут вернуть зимой.
«Аренда Глушенкова в «Крылья Советов» начинается с 1 августа. Есть вариант, что он может вернуться в январе. «Спартак» оставил такую опцию. Такой вариант будет рассматриваться», – сказал Кулемин.
- В РПЛ/ФНЛ/ПФЛ футболист провел 104 матча, где сделал 39+12 результативных действий.
- В РПЛ Глушенков забивает каждые 215 минут.
- 21-летний Глушенков играл в Самаре в прошлом году.