«Спартак»: «Глушенков может вернуться из «Крыльев Советов» в январе»

Сотрудник медиадепартамента «Спартака» Ярослав Кулемин рассказал об условиях аренды полузащитника Максима Глушенкова в «Крылья Советов». Игрока могут вернуть зимой.
«Аренда Глушенкова в «Крылья Советов» начинается с 1 августа. Есть вариант, что он может вернуться в январе. «Спартак» оставил такую опцию. Такой вариант будет рассматриваться», – сказал Кулемин.
- В РПЛ/ФНЛ/ПФЛ футболист провел 104 матча, где сделал 39+12 результативных действий.
- В РПЛ Глушенков забивает каждые 215 минут.
- 21-летний Глушенков играл в Самаре в прошлом году.
Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»