Пиняев – о переходе в «Крылья»: «Возникла взаимная симпатия. Счастлив подписать контракт»

16-летний нападающий Сергей Пиняев поделился эмоциями после перехода в «Крылья Советов».
– Все мы знаем, что трансферное окно открывается в июне. В эти сроки я начал понимать, что есть интерес от Самары. У нас возникла взаимная симпатия. Оказался на сборах, удалось себя показать. Счастлив подписать контракт.
– Какие-то особые слова тебе говорил Сергей Корниленко, чтобы ты принял решение в пользу Самары?
– Нет, но я сразу все понял по отношению ко мне. Потому что со стороны Сергея Александровича было каждый день общение, заинтересованность. Он спрашивал, как самочувствие, какие ощущения на поле. И команда меня тепло приняла. Поэтому выбор был сразу сделан, когда я в первые дни оказался в команде.
- В сезоне-2020/21 Пиняев дебютировал за основную команду «Чертаново».
- В его активе 31 матч, 2 забитых гола и 5 ассистов.
- Рыночная стоимость игрока – 800 тысяч евро.
Источник: официальный сайт «Крыльев Советов»