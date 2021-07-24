Пиняев – о переходе в «Крылья»: «Возникла взаимная симпатия. Счастлив подписать контракт»

16-летний нападающий Сергей Пиняев поделился эмоциями после перехода в «Крылья Советов».

– Все мы знаем, что трансферное окно открывается в июне. В эти сроки я начал понимать, что есть интерес от Самары. У нас возникла взаимная симпатия. Оказался на сборах, удалось себя показать. Счастлив подписать контракт.

– Какие-то особые слова тебе говорил Сергей Корниленко, чтобы ты принял решение в пользу Самары?

– Нет, но я сразу все понял по отношению ко мне. Потому что со стороны Сергея Александровича было каждый день общение, заинтересованность. Он спрашивал, как самочувствие, какие ощущения на поле. И команда меня тепло приняла. Поэтому выбор был сразу сделан, когда я в первые дни оказался в команде.