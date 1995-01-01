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    Пиняев – о переходе в «Крылья»: «Возникла взаимная симпатия. Счастлив подписать контракт»

    16-летний нападающий Сергей Пиняев поделился эмоциями после перехода в «Крылья Советов».

    – Все мы знаем, что трансферное окно открывается в июне. В эти сроки я начал понимать, что есть интерес от Самары. У нас возникла взаимная симпатия. Оказался на сборах, удалось себя показать. Счастлив подписать контракт.

    – Какие-то особые слова тебе говорил Сергей Корниленко, чтобы ты принял решение в пользу Самары?

    – Нет, но я сразу все понял по отношению ко мне. Потому что со стороны Сергея Александровича было каждый день общение, заинтересованность. Он спрашивал, как самочувствие, какие ощущения на поле. И команда меня тепло приняла. Поэтому выбор был сразу сделан, когда я в первые дни оказался в команде.

    • В сезоне-2020/21 Пиняев дебютировал за основную команду «Чертаново».
    • В его активе 31 матч, 2 забитых гола и 5 ассистов.
    • Рыночная стоимость игрока – 800 тысяч евро.

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    Источник: официальный сайт «Крыльев Советов»

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